Domenica In/ Anticipazioni 24 aprile 2022: Tommaso Paradiso ritorna come regista

Anticipazioni Domenica In: gli ospiti della puntata di domenica 24 Aprile 2022

Come ogni domenica, anche il 24 aprile andrà in onda una nuova puntata di Domenica In a partire dalle 14 in diretta su Rai 1. Come ogni domenica gli ospiti all’interno del programma condotto da Mara Venier sarà pieno di ospiti. Lo show partirà con lo spazio “A grande richiesta” con Mirko Casadei e la sua orchestra che si esibirà insieme a cinque coppie di ballerini di liscio.

Dopo il momento dedicato alla musica sarà il momento del cinema in cui Raoul Bova, da poco entrato nel cast di Don Matteo nel ruolo di Don Massimo racconterà attraverso un’intervista con Mara Venier della sua esperienza sul set e della sua sostituzione a Terence Hill nel ruolo che ha fatto compagnia all’attore per 13 edizioni della fiction.

Domenica In: Tommaso Paradiso ritorna in studio

A Domenica In non mancherà anche uno spazio dedicato alla cucina con lo chef Gennaro Esposito per il “Menu della domenica” e successivamente faranno il loro ingresso nel salotto di Mara Venier Salvatore Esposito e Greta Scarano protagonisti del Film “La cena perfetta”.

A distanza di poche settimana della sua ultima presenza nello show di Rai 1, Tommaso Paradiso farà il suo ritorno in studio per presentare il suo primo film da regista intitolato “Sulle nuvole” con Marco Bocci e Barbara Ronchi. Spazio anche alla musica di Shel Shapiro che mostrerà alcune immagini del suo concerto nelle Marche come simbolo di ripartenza della musica live in Italia dopo la pandemia.

