DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI 27 FEBBRAIO/ Ospiti e talk guerra in Ucraina con Matano e…

A Domenica In l’informazione sulla guerra in Ucraina

Piccolo cambio di programma a Domenica In, rispetto alle anticipazioni precedentemente diffuse da TvBlog.it. Alla luce degli ultimi avvenimenti, anche la trasmissione di Mara Venier inizierà con un talk basato sull’informazione con gli ultimi sviluppi relativi alla guerra in Ucraina. Interverranno il padrone di casa de La Vita in Diretta, Alberto Matano, mentre in collegamento ci saranno il direttore del Tg1, Monica Maggioni e l’inviata e corrispondente da Parigi, Giovanna Botteri.

Se gli altri ospiti – da Achille Lauro a Irama ed Arisa per lo spazio musicale, passando per Edoardo Leo e Stefano Accorsi per la recitazione – sono tutti confermati, scompare invece dal comunicato Rai la presenza di Fedez e Lillo, protagonisti di Lol nei panni rispettivamente di conduttore e comico, precedentemente annunciati. Un cambio di programma probabilmente legato proprio all’integrazione dello spazio destinato ai fatti in Ucraina. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In, anticipazioni e ospiti puntata 27 febbraio

Nel pomeriggio festivo di Rai1, torna anche oggi 27 febbraio 2022 l’appuntamento con la trasmissione storica Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier. Alle ore 14.00 in punto, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg1, la ‘zia’ Mara ed i suoi numerosi ospiti ci terranno compagnia per un lungo pomeriggio all’insegna delle interviste, della musica e dell’intrattenimento. Tra gli ospiti più attesi, questa settimana troveremo nello studio di Domenica In un personaggio molto amato dalla conduttrice, ovvero Achille Lauro. Il cantante, dopo aver vinto il concorso canoro Una voce per San Marino, rappresenterà proprio questo Stato in occasione della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest 2022 Torino. “Noi da questo studio facciamo un grande applauso ad Achille Lauro che presto sarà qua!”, aveva detto domenica scorsa la Venier in apertura di puntata. Detto, fatto: Lauro non ha saputo dire di no alla sua ‘zia’ del cuore.

Nel corso della sua ospitata, Achille Lauro riceverà anche una importante targa consegnata dal Ministro degli esteri della Repubblica di San Marino, per la sua vittoria al concorso che gli ha dato accesso all’Eurovision. Ovviamente il noto cantante, fresco della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022, non sarà l’unico ospite di questa ventiquattresima puntata di Domenica In che andrà in scena dagli studi Frizzi Rai di Roma.

Anche Fedez e Lillo da Mara Venier

Nel corso della nuova puntata di Domenica In di oggi 27 febbraio, anche un duo che ci farà molto ridere, ovvero Fedez e Lillo, che giungono direttamente dal varietà targato Amazon Prime, Lol. Ampio spazio nel corso del nuovo appuntamento sarà poi dedicato anche all’ultimo Festival di Sanremo. In ambito musicale approda nello studio del programma Irama, l’ex di Amici che si esibirà sulle note del suo brano sanremese e del nuovo singolo.

La puntata come sempre si preannuncia molto ricca: Edoardo Leo parlerà del docu-film su Gigi Proietti mentre il collega Stefano Accorsi sarà intervistato per il lancio della nuova fiction di Rai1 dal titolo “Vostro onore”. Ancora musica con Arisa che si esibirà dopo una sua nuova intensa intervista per poi essere protagonista di una sorpresa da parte dell’amico Vito Coppola con il quale ha condiviso il palco di Ballando con le stelle. L’appuntamento è ovviamente fissato alle ore 14 per l’ultima puntata del mese.



