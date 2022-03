Domenica In, anticipazioni 27 marzo/ Ospiti Stefano De Martino e Shel Shapiro

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 27 marzo 2022, Mara Venier torna a farci compagnia con una nuova puntata di Domenica In, in diretta dalle ore 14.00 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Così come accaduto la scorsa settimana, anche nel corso di questa puntata non mancheranno aggiornamenti relativi alla guerra in Ucraina. Se ne parlerà in studio insieme al giornalista e conduttore de “La Vita in Diretta”, Alberto Matano, ma anche con la direttrice del TG1 Monica Maggioni, in collegamento video, oltre a Giovanna Botteri, corrispondente Rai da Parigi.

Chiusa questa importante parentesi si tornerà all’intrattenimento, con argomenti più leggeri e divertenti. Mara Venier coccolerà i suoi ospiti, a partire da Shel Shapiro si esibirà cantando “L’uomo che sa”, adattamento del celebre brano di Bob Dylan “Masters of war”. Ci sarà poi l’ex ballerino di Amici, Stefano De Martino, fresco del ritorno di fiamma con la fotomodella argentina Belén Rodriguez.

Domenica In, Stefano de Martino si racconta da ‘zia Mara’

Stefano De Martino è a tutti gli effetti uno degli ospiti più attesi di Domenica In, dove rilascerà un’ampia intervista per poi mettersi in gioco con la complicità di Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, suoi amici e compagni di viaggio nel celebre programma di Rai2 “Stasera tutto è possibile”. Per quanto riguarda la musica, Mara Venier attende Arisa, che interverrà per interpretare alcuni dei suoi successi più amati dei social.

E non solo: il ballerino e coreografo Vito Coppola aiuterà la conduttrice a migliorare la sua tecnica di ballo. E ancora Shel Shapiro, che presenta il suo nuovo album “Quasi una leggenda” uscito il 18 marzo, portando alcuni inediti come “La leggenda dell’amore eterno”, “Angeli devastati” e “Troppa realtà”. Infine Walter Veltroni per qualche anticipazione relativa al nuovo romanzo “La scelta”.

