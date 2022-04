Domenica In, anticipazioni 3 aprile 2022/ Ospiti Gabbani e Gioli, grande festa per Vincenzo Mollica

Si profila una vera e propria festa la puntata di Domenica In di oggi, 3 aprile. Stando alle anticipazioni la presentatrice Mara Venier riserverà una grande accoglienza al giornalista, ormai prossimo alla pensione, Vincenzo Mollica, che recentemente ha ricevuto il Microfono d’Oro, un prestigioso riconoscimento che gli è stato consegnato direttamente dal mitico Mogol, presidente della SIAE. Tra gli ospiti della puntata e della “cerimonia” dedicata a Mollica, ci saranno Mario Lavezzi e il cantante napoletano Gigi D’Alessio. Nel corso dell’appuntamento si ripercorrerà la carriera del famoso giornalista, con tante sorprese in programma. Naturalmente non ci sarà solo Vincenzo Mollica tra gli ospiti Domenica In, ma anche. tanti altri personaggi dal mondo dello spettacolo. Andiamo subito a scoprirli.

Domenica In, anticipazioni della puntata di oggi 3 aprile: Francesco Gabbani ripercorre e canta i successi della sua carriera

Protagonista atteso di questo pomeriggio il cantante toscano Francesco Gabbani, che si esibirà con un bel medley e ripercorrerà le tappe principali della sua carriera nell’intervista con ‘Zia Mara’. Tra gli ospiti della conduttrice anche la collega Francesca Fialdini, che insieme a Gabbani condurrà il nuovo show intitolato Ci vuole un fiore, in onda da venerdì prossimo. Si parlerà anche di film e cinema con gli attori Luca Barbareschi, Alessandro Preziosi e Matilde Gioli. Ampio spazio, naturalmente, sarà dedicata alla situazione drammatica tra Russia e Ucraina, con gli ultimi aggiornamenti sulla guerra insieme a Monica Maggioni. Infine un’esibizione della cantante Noemi e l’intervista al simpaticissimo attore romano Claudio Amendola. Insomma, una puntata imperdibile su Raiuno.

