Domenica In anticipazioni 6 febbraio/ In diretta dall’Ariston per lo speciale Sanremo

Anticipazioni Domenica In puntata 6 febbraio 2022: gli ospiti

Questo pomeriggio, come da tradizione la puntata di Domenica In sarà interamente dedicata a Sanremo 2022 in diretta dal palco dell’Ariston dove tutti i cantanti si esibiranno nuovamente e chiacchiereranno con Mara Venier, una tra le protagoniste involontarie di questo Sanremo 2022 nominata più volte sul palco da tutti i cantanti per via del Fantasanremo, il gioco correlato al Festival che ha fatto divertire tutti i cantanti in gara.

Lo show condotto da Mara Venier andrà in onda subito dopo il Tg1 delle 13:30 a partire dalle 14 fino alle 18:45 per poi lasciare spazio all’Eredità. Per la puntata speciale dedicata al Festival di Sanremo 2022 questo pomeriggio non ci sarà lo spazio dedicato al Covid e alla pandemia, ma ci sarà spazio solo per la musica.

Cristian De Sica opinionista a Domenica In

Per la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2022 non ci saranno solo i cantanti protagonisti di quest’ultima settimana. Sarà presente in studio anche Cristian De Sica in veste di opinionista che commenterà le canzoni insieme a Nunzia De Girolamo, Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli e molti altri.

Anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti saranno ospiti da Mara Venier dopo essere stati autori di numerosi siparietti durante il Festival di Sanremo 2022 in diretta dalla Costa Toscana. Chissà se Mara Venier questo pomeriggio parlerà anche del Fantasanremo che quest’anno più che mai l’ha resa protagonista del Festival.

