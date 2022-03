Domenica In, anticipazioni 6 marzo/ Ospiti Tommaso Paradiso, Serena Autieri e…

Domenica In, anticipazioni e ospiti puntata 6 marzo 2022

Nel primo pomeriggio di oggi, 6 marzo 2022, Mara Venier torna a farci compagnia con una nuova puntata di Domenica In, in diretta dalle ore 14.00 dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Così come accaduto la scorsa settimana, anche questo pomeriggio la puntata si aprirà con una parentesi dedicata all’informazione in merito agli sviluppi della guerra in Ucraina. Se ne parlerà insieme al giornalista e conduttore de La vita in diretta, Alberto Matano, mentre in collegamento interverranno anche la direttrice del Tg1, Monica Maggioni, e l’inviata Rai da Parigi, Giovanna Botteri.

Successivamente si tornerà all’intrattenimento con i numerosi ospiti di Mara Venier, a partire da Enzo Avitabile che dedicherà la canzone ‘Tutt’eguale song’e criature’ ai bambini ed alle donne in fuga dall’Ucraina. Tra gli altri ospiti di Domenica In, anche Red Canzian che coglierà l’occasione per presentare il musical da lui ideato e prodotto dal titolo ‘Casanova Opera Pop’. Interverranno anche i due protagonisti Gian Marco Schiaretti (nei panni di Giacomo Casanova) e Angelica Cinquantini (in quelli di Francesca Erizzo). In collegamento da Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro omaggerà Casanova, nato proprio nella sua città nel lontano 1725.

Tra gli ospiti di Mara Venier anche Tommaso Paradiso

Gli ospiti che interverranno nel corso della nuova puntata di Domenica In, intervistati da Mara Venier, saranno numerosi anche in questo lungo pomeriggio di Rai1. Gli attori Marco Giallini e Giampaolo Morelli interverranno per presentare il film diretto da Massimiliano Bruno e che li vedrà protagonisti, dal titolo ‘C’era una volta il crimine’, in uscita al cinema dal prossimo 10 marzo.

Non mancherà la musica con la presenza di Tommaso Paradiso che si esibirà in un medley dei suoi più conosciuti successi per poi presentare il suo nuovo singolo dal titolo ‘Tutte le notti’ destinato a diventare una nuova hit. Non mancherà l’intervento di Serena Autieri, che dal 10 marzo sarà al Teatro Sistina con la commedia musicale ‘Rugantino’. Uno spazio molto intenso nel corso della puntata sarà infine dedicato alla signora Gemma Calabresi Milite, vedova del Commissario Luigi Calabresi, brutalmente ucciso in un agguato a Milano nel 1972, la quale presenterà il libro dal titolo ‘La crepa e la luce’, in cui narra la sua vita al fianco del marito.

