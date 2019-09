Domenica In/ Anticipazioni: Amadeus, Giulia De Lellis e Liotti ospiti di Mara Venier

Dopo il grande successo di pubblico della scorsa edizione, Mara Venier torna questo pomeriggio nelle case degli italiani al timone della nuova stagione di Domenica In che proseguirà fino a maggio. La presentatrice porterà in scena il suo solito carico di allegria, ospiti, interviste, musica e storie di vita per commuovere e fare riflettere. Tanti ingredienti sperimentati già dalla precedente stagione TV e, anche questa volta verranno preparati in maniera differente per dare vita a un appuntamento familiare, ma sempre originale che non lasci spazio per distrazioni di altro tipo. La domenica della Zia Mara ripartirà puntualmente a partire dalle 14, come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai rigorosamente in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. L’amatissima conduttrice ospiterà nel suo studio Amadeus, prossimo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020: ampio spazio alla musica, alla sua carriera e ai suoi progetti per la kermesse musicale più amata ed attesa in Italia.

Domenica In, prima puntata: ospiti e anticipazioni

Torna a fare visita a Mara Venier un personaggio amatissimo dagli italiani, Romina Power, che questa estate è diventata nonna per la seconda volta. La ex moglie di Al Bano Carrisi, avrà modo di parlare delle sue emozioni a caldo, raccontando anche retroscena inediti della sua vita. Per lanciare la nuova stagione della fiction TV Un passo dal cielo, i due protagonisti Daniele Liotti e Rocío Munoz Morales si metteranno in gioco con la conduttrice, in modo da far conoscere al pubblico risvolti inediti su vita e carriera. Arisa ripercorrerà con passione le principali tappe della sua evoluzione artistica e dei tanti cambi di look che l’hanno accompagnata. In ultimo, spazio anche per Giulia De Lellis. L’esperta in tendenze avrà modo di parlare del suo libro e di come si possa superare un tradimento amoroso. Al fianco di Mara Venier, per ogni puntata di Domenica In troveremo Orietta Berti, un’opinionista molto speciale, che interverrà in parecchi momenti del programma con la sua vitalità e simpatia.

