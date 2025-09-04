Domenica In, le anticipazioni di Mara Venier: Al Bano subito ospite nel programma di Rai1

Si alza il sipario sulla nuova stagione di Domenica In, il talk di Rai1 condotto da Mara Venier fa nuovamente capolinea sul piccolo schermo. La trasmissione del primo canale e condotta dalla presentatrice veneta torna in tv dopo le polemiche riguardanti la questione dei co-conduttori che hanno segnato l’estate giunta ormai agli sgoccioli.

Alessandra Amoroso, chi è: dalla Puglia ad Amici/ Il successo e i tre milioni di dischi venduti

E stando alle anticipazioni Domenica In della prima puntata, scopriamo che Al Bano sarà tra i primi a raccontarsi nel salotto del primo canale per una intervista che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena, con il cantante originario di Cellino San Marco che come al solito parlerà della sua vita, lasciandosi andare anche a racconti riguardanti la musica e la carriera prestigiosa che ha vissuto. Nei prossimi giorni saranno rivelati altri ospiti della trasmissione di Rai1, che salvo colpi di scena dell’ultimo minuto sarà condotta in solitaria da Mara Venier. Al Bano presenterà in studio il suo nuovo album Vai Italia, firmato da Mogol e pensato per raccontare, in musica ovviamente, le grandezze del BelPaese.

Striscia La Notizia rimpiazzato da La Ruota della Fortuna?/ Rumor in aumento e Gerry Scotti ‘sibillino’

Domenica In, Mara Venier in studio da sola

Novità in arrivo dal punto di vista della co-conduzione per Domenica In? Per il momento le informazioni sono limitate, anche se verso l’esordio del talk, pronto a tornare in tv domenica 7 settembre 2025, ritroveremo Mara Venier (pronta a fare tappa anche a Che tempo che fa) probabilmente in solitaria.

Dopo il forfait di Gabriele Corsi, che ha deciso di proseguire altrove la sua esperienza nel mondo dello spettacolo. Da non escludere però il possibile intervento di Teo Mammucari, uno dei nomi circolati per la co-conduzione. Vedremo di settimana in settimana se ci saranno altre novità a riguardo, intanto Domenica In è giunto ai nastri di partenza.

Cecilia Rodriguez e i ritocchini: "Pentita dell'operazione al seno"/ "Pensavo che avere le te*te grosse..."