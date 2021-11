Domenica In, anticipazioni e diretta 21 novembre/ La versione di Morgan su Lucarelli

Anticipazioni Domenica In oggi 21 novembre 2021: tra gli ospiti Gina Lollobrigida, Antonio Ingroia

Questo pomeriggio andrà in onda la decima puntata di Domenica In in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, condotto da Mara Venier a partire dalle 14 su Rai 1. Come in ogni puntata anche questo pomeriggio tanti volti noti si alterneranno ai microfoni della conduttrice per parlare della loro vita e delle loro carriere.

DOMENICA IN/ Pierpaolo Pretelli, da John Travolta al gioco del telefono (14 novembre)

La puntata verrà aperta da una lunga intervista a Gina Lollobrigida durante la quale l’attrice si racconterà tra carriera, amori e vita. Durante il corso della puntata interverrà anche il legale della Lollobrigida, l’avvocato Antonio Ingroia. Un altro protagonista di questa nuova puntata di Domenica In sarà Memo Remigi, protagonista anche di questa edizione di Ballando con le stelle che ripercorrerà alcuni momenti della sua lunga carriera artistica e si cimenterà con Mara Venier e Pierpaolo Pretelli in un nuovo gioco telefonico.

GIORGIA GIACOBETTI, FIGLIA VALERIA FABRIZI/ “E’ una tata, è uguale a suo papà…”

Domenica In: spazio a Ballando con le stelle con Morgan

Ospite di questa nuova puntata di Domenica In, appartenente al mondo di Ballando con le stelle, ci sarà anche Morgan che si racconterà alla presentatrice oltre ad esibirsi al pianoforte nell’originale interpretazione del successo di Sergio Endrigo del 1962 Io che amo solo te. Il cantante nel corso dell’intervista avrà anche modo di raccontare la lite con Selvaggia Lucarelli e Alberto Matano.

Da Mara Venier questo pomeriggio a Domenica In anche Elisa Isoardi, un volto molto amato da tutti gli spettatori del programma. La conduttrice televisiva, anche lei ex di Ballando con le stelle nel 2020 parlerà della sua carriera, della sua vita privata e dei progetti futuri.

TATA GIACOBETTI, MARITO VALERIA FABRIZI/ “Fu lui ad accogliere Walter Chiari da noi…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA