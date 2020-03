Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 1 marzo: Vincenzo Mollica e omaggio di Celentano

Ritorna l’appuntamento con una nuova ricca puntata di Domenica In, condotta come sempre da Mara Venier a partire dalle ore 14.00, sulla prima rete pubblica. La conduttrice veneta inaugurerà il nuovo mese con una serie di ospiti interessanti, che spaziano dal mondo della musica a quello del giornalismo e dello spettacolo ma non solo. Siamo giunti alla 25esima puntata di Domenica In, come da tradizione in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, dove sarà possibile quindi trovare in studio anche il pubblico a differenza di quanto accade nei programmi trasmessi da Milano, a causa dall’emergenza Coronavirus. Il programma di aprirà con una interessantissima intervista al giornalista e inviato storico del Tg1, Vincenzo Mollica, che da ieri è andato ufficialmente in pensione dopo 40 anni di onorata carriera. Per l’occasione sarà trasmesso un filmato realizzato da Adriano Celentano con le immagini che li ritrae insieme, essendo loro molto amici da tempo. Spazio poi alla musica con alcuni dei protagonisti assoluti dell’ultimo Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus.

DOMENICA IN: ANTICIPAZIONI E OSPITI 1 MARZO

Mara Venier accoglierà nello studio di Domenica In alcuni dei protagonisti musicali dell’ultimo Festival, a partire da Marco Masini. Oltre a raccontarsi al pubblico di Rai1, il cantautore toscano ci delizierà anche con una esibizione al pianoforte cantando alcuni dei suoi principali successi oltre al brano “Il confronto” presentato sul palco dell’Ariston quasi un mese fa. Spazio poi a Le Vibrazione, capitanate da Francesco Sarcina al centro del gossip per via della relazione ormai archiviata con la ex moglie Clizia Incorvaia. Anche loro si esibiranno sulle note della ormai hit “Dov’è”. Toccherà successivamente a Michele Zarrillo che ci intratterrà con i suoi principali successi prima di regalarci l’esibizione del brano sanremese “Nell’estasi o nel fango”. Rivivremo poi la storia del grande Renato Rascel, grazie ai racconti di Giuditta Saltarini che per tanti anni fu sua compagna e con la quale conosceremo i momenti più importanti della loro carriera e della loro storia d’amore dalla quale nacque il figlio Cesare, oggi cantante e musicista. Infine, interessante intervista al Ministro delle Politiche Giovanili e dello Sport, Vincenzo Spadafora. Insieme a lui, in studio, ci sarà l’intera Nazionale italiana di pallanuoto.

