Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 1 novembre: Giorgio Panariello, Max Pezzali e…

La trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier è giunta alla sua ottava puntata, in diretta oggi, 1 novembre, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle ore 14.00. sarà una nuova domenica in compagnia di numerosi ospiti, amici della padrona di casa, pronti a raccontarsi nel pomeriggio della prima rete pubblica sia in studio che in collegamento. Ad intervenire nel corso del programma sarà il mattatore toscano Giorgio Panariello, giudice dell’ultima edizione di Tale e Quale Show e che nell’ultima puntata del programma del venerdì sera è stato chiamato a sostituire in studio il padrone di casa Carlo Conti, impossibilitato a causa del Covid e in collegamento dalla sua abitazione. Panariello coglierà l’occasione per presentare il suo libro autobiografico dal titolo “Io sono mio fratello”, dedicato alla dolorosa perdita del fratello Franco. Dopo essere stato ospite ieri a Ballando con le stelle, interverrà anche l’attore Beppe Fiorello che racconterà le tappe più importanti della sua vita privata e professionale, presentando anche la fiction “Gli orologi del diavolo” che lo vedrà protagonista proprio su Rai1. La storia è ispirata alle vicende reali di Gianfranco Franciosi, alle prese con i narcotrafficanti.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 1 NOVEMBRE

Non mancherà l’angolo musicale nel corso della nuova puntata di Domenica In di oggi 1 novembre. Questa settimana toccherà a Max Pezzali, l’ex 883, allietare il pomeriggio di Rai1, presentando il suo ultimo singolo dal titolo “Qualcosa di nuovo”, mentre per lo spazio dedicato all’informazione sull’emergenza sanitaria in atto interverrà Marco Bassetti, noto infettivologo che in collegamento da Genova commenterà la situazione italiana attuale, anche alla luce del drastico aumento del numero di contagi. A proposito di Coronavirus, interverrà in collegamento anche Nunzia De Girolamo che, dopo essere risultata positiva, racconterà come sta affrontando la quarantena, con tutti i timori che ciò comporta. Questa settimana ci sarà nuovamente il talk dedicato al talent Ballando con le Stelle, dopo l’ultima puntata andata in onda ieri sera. Ad intervenire nei panni di opinionisti saranno in studio Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Alberto Matano mentre in collegamento alcuni dei protagonisti del programma: Vittoria Schisano, Marco De Angelis, Costantino della Gherardesca e Sara Di Vaira.



