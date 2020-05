Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 10 maggio: da Romina Power a Serena Rossi

Pubblicità

Nel giorno festivo di oggi, 10 maggio, torna l’appuntamento con la trasmissione Domenica In in onda sulla prima rete di casa Rai dalle ore 14.00. Siamo giunti alla 35esima edizione del programma storico che vedrà come sempre al timone la signora della domenica, Mara Venier, pronta ad “accogliere” seppur virtualmente i suoi numerosi ospiti. La “zia Mara”, infatti, ancora una volta sarà da sola negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, mentre i protagonisti della puntata saranno in collegamento Skype con il programma per raccontare la loro quarantena ma anche i loro prossimi progetti professionali e non solo. Oggi sarà una puntata speciale dal momento che si celebrerà la Festa della mamma 2020. Per l’occasione saranno tante le mamme collegate con Domenica In, a partire da Antonella Clerici, da Arquata Scrivia (Alessandria), la quale sta trascorrendo questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus con la sua famiglia. Un’altra donna e mamma che ha deciso di trascorrere questo momento delicato in famiglia è Romina Power, in collegamento da Cellino San Marco. La ex di Al Bano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata.

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 10 MAGGIO

Saranno come sempre numerosi gli ospiti di Domenica In di oggi 10 maggio. A raccontarsi, seppur a distanza, al “cospetto” di Mara Venier sarà la bravissima attrice Serena Rossi, anche lei mamma del piccolo Diego, la quale si collegherà per parlare del film che l’ha vista protagonista, “Io sono Mia”, nei panni straordinari dell’indimenticata Mia Martini, in programma (in replica) su Rai1 nella prima serata del prossimo martedì 12 maggio. In collegamento con Mara Venier anche una coppia molto affiatata: Costanza Caracciolo e Christian Vieri. Entrambi sono diventati di recente genitori per la seconda volta e a Domenica In racconteranno la loro vita in famiglia e la felicità per l’arrivo di Isabel, la secondogenita nata lo scorso 25 marzo, dopo la nascita di Stella. In collegamento anche un papà speciale, Luca Trapanese, autore del libro “Nata per te”. L’uomo, papà single della piccola Alba, racconterà il percorso che ha portato all’adozione tre anni fa della bellissima bimba con sindrome di Down. Non mancherà, per concludere, l’informazione legata all’emergenza sanitaria ed alla Fase 2 in corso, con il commento dell’esperto, il professor Francesco Le Foche.



