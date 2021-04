Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 11 aprile: Fedez, Enrico Brignano e Pupo

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI 11 APRILE

Domenica 11 aprile, subito dopo il Tg1, Mara Venier torna in onda per condurre una nuova puntata di Domenica In. Lo show della domenica di Raiuno continua ad essere il preferito dagli italiani che, la settimana scorsa, hanno seguito in tantissimi la puntata. Nonostante la concorrenza di Domenica Live con Barbara D’Urso, Domenica In è stata seguita da 2.797.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e da 2.526.000 (17.8%) nella seconda. Un successo, quello di Domenica In, continuo e costante, merito della spontaneità di Mara Venier e dei suoi tantissimi ospiti. Chi ci sarà oggi nel salotto di Zia Mara? Grande spazio alla musica due protagonisti del Festival di Sanremo 2021. In collegamento da Milano, infatti, ci sarà Fedez mentre in studio ci sarà Francesca Michielin. I due artisti che, sul palco del Teatro Ariston hanno portato il brano Chiamami per nome si racconteranno vita privata e progetti vari.

TUTTI I PROTAGONISTI

Nel corso della nuova puntata del programma domenicale di Raiuno, nel salotto di Mara Venier, arriverà anche Enrico Brignano che diventerà padre per la seconda volta tra pochi mesi e che è tornato in onda con la nuova edizione dello show “Un’ora sola vi vorrei“. Sempre per la musica, inoltre, ci sarà anche Pupo, pronto ad aprire i cassetti della sua vita privata e professionale. Spazio, inoltre, anche alle famose imitazioni di Vincenzo De Lucia che potrebbe tornare a regalare al pubblico la sua personale imitazione di Barbara D’Urso. Come sempre, poi, Mara Venier si occuperà anche di pandemia facendo il punto sulla campagna vaccinale. In studio ci saranno il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e Rita Dalla Chiesa. Alla discussione, in collegamento, parteciperanno anche il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e il Direttore de ‘Il Giornale’, Alessandro Sallusti.

