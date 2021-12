DOMENICA IN/ In cast di ‘7 donne e un mistero’ in sfida ne Il Musichiere con Pretelli

Spazio anche oggi, nel corso della puntata di Domenica In, al consueto gioco “Il Musichiere” con Pierpaolo Pretelli. Protagoniste della gara musicale sono le attrici del fil “7 donne e un mistero”, che vede nel cast Ornella Vanoni (assente oggi a causa di un incidente in treno), Margherita Buy, Sabrina Impacciatore, Micaela Ramazzotti, Diana Del Bufalo e Benedetta Porcaroli. A segnare i punteggi nel ruolo del notaio c’è invece Alvise Rigo, eliminato ieri da Ballando con le Stelle.

Nella prima manche, tra la Buy e la Ranieri ha avuto la meglio l’attrice Luisa. La sfida è proseguita con Micaela e Diana ed in questo caso ad avere la meglio è stata la Ramazzotti. Ancora una manche conclusiva con Sabrina e Benedetta sempre sull’esibizione di Pierpaolo Pretelli dei vari brani. Questa volta a vincere la sfida è stata la Porcaroli. Tra le finaliste, a vincere la coppa è stata Benedetta. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Domenica In, oggi la nuova puntata

Come ogni domenica, anche questo pomeriggio in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle 14:00 andrà in onda Domenica In condotto da Mara Venier. All’interno della puntata di questo pomeriggio verrà dedicato un ampio spazio al ricordo di Lina Wertmuller scomparsa lo scorso 9 dicembre all’età di 93 anni. Per ricordare la regista ci saranno insieme alla conduttrice Giancarlo Giannini, Aldo Cazzullo e il produttore Ciro Ippolito.

Questo pomeriggio all’interno dello show condotto da Mara Venier interverrà anche Gina Lollobrigida, assieme al suo avvocato Antonio Ingroia per aggiornare il pubblico sulle novità in merito alle vicende giudiziarie che negli ultimi tempi hanno messo a dura prova la sua serenità.

Domenica In: Shel Shapiro e il talk su Ballando

Anche in questa nuova puntata di Domenica In ci sarà spazio per la musica con Shel Shapiro che racconterà a tutti i telespettatori dello show alcuni episodi più strani e importanti della sua carriera e presenterà a tutti il suo nuovo singolo: “La leggenda dell’amore eterno”. Spazio anche al cinema con la presenza delle attrici protagoniste del film di Alessandro Genovesi “7 donne e un mistero”.

Spazio anche al programma di Milly Carlucci con il talk su Ballando con le Stelle con Valeria Fabrizi, Federico Lauri e Alvise Rigo. Come sempre questo pomeriggio ci sarà il siparietto di Pierpaolo Pretelli che si esibirà nel gioco “Il musichiere di Domenica In”.

