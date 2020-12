Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 13 dicembre: Andrea Bocelli, Paolo Conticini e…

Torna come da tradizione il consueto appuntamento con la nuova puntata di Domenica In, la trasmissione storica del pomeriggio festivo di Rai1, condotta da Mara Venier a partire dalle ore 14.00 in punto. Ad aprire il pomeriggio dell’ammiraglia Rai sarà una delle voci italiane più amate in tutto il mondo, Andrea Bocelli. In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, il tenore coglierà l’occasione per presentare al suo pubblico ed in anteprima il suo nuovo album dal titolo “Believe” non senza esibirsi al pianoforte sulle note di due grandi classici del periodo natalizio: “Amazing Grace” e “Silent Night”. Ad arricchire il pomeriggio di Rai1 anche l’attore Paolo Conticini che nell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, è riuscito a classificarsi al secondo posto. Conticini si racconterà in una lunga intervista al cospetto di Mara Venier, spaziando dalla vita privata a quella professionale per poi regalare al pubblico di Domenica In una sua performance ballerina. A tal fine non poteva non esserci la sua compagna di avventura a Ballando, ovvero la ballerina professionista Veera Kinnunen.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 13 DICEMBRE 2020

Nel corso della nuova puntata di oggi di Domenica In del 13 dicembre, si rinnova come sempre anche lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica, in riferimento all’emergenza Coronavirus in atto nel nostro Paese. Ad informare il pubblico di Mara Venier sarà la nota virologa Ilaria Capua, in collegamento dalla Florida. In studio interverranno invece il regista Ferzan Ozpetek promotore della “Giornata Nazionale dei Camici Bianchi” insieme al giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, autore tra gli altri del libro “A riveder le stelle”. E poi ci sarà anche Gabriella Carlucci che si racconterà in una intervista nella quale ripercorrerà alcune delle tappe più importanti della sua carriera televisiva. Telethon e la sua consueta maratona è giunta alla 31esima edizione e ovviamente anche la Rai è in prima linea, dal 12 al 19 dicembre. A tal fine interverrà in studio il Presidente della “Fondazione Telethon” Luca di Montezemolo. In collegamento da Oristano interverrà Paolo Palumbo, malato di Sla che racconterà la sua storia personale e presenterà il singolo “Quella notte non cadrà”, con la partecipazione di Achille Lauro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA