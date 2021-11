Domenica In anticipazioni e ospiti 14 novembre/ Il ricordo di Giampiero Galeazzi

Domenica In, anticipazioni 14 novembre 2021

Questo pomeriggio a partire dalle 14 su Rai 1 andrà in onda la nona puntata di Domenica In con alcune variazioni: ad apertura della trasmissione, infatti, Mara Venier dedicherà un ampio spazio in ricordo del suo grande amico Giampiero Galeazzi, scomparso il 12 novembre 2021, anche compagno di avventure della donna nelle scorse edizioni del programma.

Ospiti del salotto di Rai 1 Valeria Fabrizi che si racconterà tra carriera e vita privata per parlare della sua attuale esperienza a Ballando con le stelle. Direttamente dallo show condotto da Milly Carlucci anche Arisa che ripercorrerà la sua carriera artistica regalando al pubblico l’interpretazione di alcuni dei suoi più grandi successi.

A Domenica In Pierpaolo Pretelli protagonista di un gioco con Mara Venier

Ospite di Mara Venier questo pomeriggio a Domenica In anche Pierpaolo Pretelli, reduce dalla sua esperienza a Tale e Quale show che si esibirà in un numero coreografico dedicato a John Travolta in stile Febbre del sabato sera e affiancherà la conduttrice in un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà anche il pubblico da casa.

Ritorna a Domenica In, lo Spazio Covid, un momento necessario per informare il pubblico in merito all’evoluzione dell’emergenza sanitaria con l’arrivo dell’inverno, l’aumento dei contagi e la terza dose di vaccino che da dicembre potrà essere somministrata nella fascia d’età dai 40 anni in su. All’interno di questo spazio interverranno il Sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, Il professor Francesco Le Foche e in collegamento la virologa Ilaria Capua e il direttore di Libero Alessandro Sallusti.

