Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 15 novembre: Tiziano Ferro, Sinisa Mihajlovic e…

La trasmissione Domenica In è giunta alla sua decima puntata della nuova stagione. Come da tradizione, la storica trasmissione di Rai1 andrà in onda nel pomeriggio domenicale con Mara Venier ed i suoi numerosi ospiti, in studio ed in collegamento. Il più atteso sarà il cantautore di Latina, Tiziano Ferro, che sarà in collegamento da Los Angeles. Proprio lui aprirà la puntata rendendosi poi protagonista di una lunga intervista durante la quale si racconterà a 360 gradi senza trascurare nulla della sua vita privata, con un ampio spazio anche ai suoi successi musicali. Questa sarà anche l’occasione per presentare al pubblico dell’ammiraglia Rai alcune sue canzoni tratte dal nuovo album di cover dal titolo “Accetto miracoli: l’esperienza degli altri”, il primo della sua carriera, uscito lo scorso 6 novembre in concomitanza con il documentario “Ferro” del quale vedremo alcuni spezzoni. Quest’ultimo è stato girato tra gli Stati Uniti e l’Italia e vede protagonista Tiziano mentre racconta i momenti più importanti che hanno segnato la sua vita professionale.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 15 NOVEMBRE

Tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, anche Sinisa Mihajlovic, che sarà in studio insieme alla moglie Arianna. Mihajlovic ha dimostrato di essere un uomo coraggioso e dotato di tanta forza ed umanità. Al cospetto di Mara Venier racconterà la sua battaglia contro la leucemia e contro il Coronavirus. Una lotta da cui è nato il suo libro autobiografico dal titolo “La partita della vita”. A proposito di libri ci sarà anche il giornalista e scrittore Mario Calabresi che approfitterà della sua ospitata per ricordare la figura di Carlo Saronio che ha ispirato il suo ultimo libro dal titolo “Quello che non ti dicono”. Questa domenica sarà dedicato ampio spazio all’informazione medico-scientifica, con un occhio di riguardo all’emergenza Coronavirus che stiamo affrontando. A tal proposito interverrà il virologo prof. Fabrizio Pregliasco da Milano il quale farà il punto della situazione su quello che sta accadendo nel nostro Paese in seguito all’incremento dei casi positivi. Da Roma, invece, sarà in collegamento il prof. Antonio Rebuzzi, direttore della Terapia Intensiva Cardiologica del Policlinico Gemelli. Previsto anche un collegamento con la giornalista e giudice di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli. Chiuderà la puntata odierna di Domenica In un altro collegamento, questa volta da Castelfranco Veneto con Franco Antonello, papà di Andrea, un giovane autistico 27enne, il quale racconterà la loro bellissima storia contenuta anche nel libro in uscita dal titolo “La valigia Aran”.



