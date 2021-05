Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 16 maggio: da Ermal Meta ad Alvaro Soler

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 16 MAGGIO

Domenica 16 maggio, alle 14 su Raiuno, appuntamento con la trentacinquesima puntata di Domenica In. Come ogni settimana, Mara Venier, nel suo salotto, accoglie personaggi del mondo della politica e dello spettacolo per regalare ai telespettatori una domenica d’informazione, ma anche di svago e divertimento. La prima parte della trasmissione sarà dedicata al talk sulla pandemia. In studio, con la padrona di casa, ci saranno il sottosegretario al Ministero della salute Pierpaolo Sileri e il Professor Francesco Vaia. In collegamento da Milano, invece, ci sarà Alessandro Sallusti e la giornalista Rai Giovanna Botteri. Sempre in collegamento, inoltre, vedremo anche Peppino Di Capri, una delle voci storiche della musica italiana. Con i suoi ospiti, Mara Venier proverà a fare il punto sulle vaccinazioni e sui futuri provvedimenti in materia che adotterà il Governo.

TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA IN DEL 16 MAGGIO

Come sempre, la seconda parte della nuova puntata di Domenica In sarà dedicata allo spettacolo. Per la musica ci saranno Ermal Meta che canterà il suo nuovo singolo dal titolo “Uno” e il cantante spagnolo Alvaro Soler che canterà il suo ultimo singolo dal titolo “Magia”. Nel corso della trasmissione sarà dedicato ampio spazio a Francesco Nuti. In studio, con la padrona di casa, ci saranno la figlia Ginevra e Annamaria Malipiero che è stata la compagna di Nuti per otto anni. Non mancheranno filmati e collegamenti come quello con Marco Masini, amico dell’attore. Mara Venier, poi, con il giornalista Alberto Matano ed in collegamento il legale di Piera Maggio, avvocato Giacomo Frazzitta, tornerà a parlare di Denise Pipitone. Infine, ci sarà una celebrazione di Sandra Milo che ha ricevuto il David alla carriera come riconoscimento dei tanti successi ottenuti con il suo talento artistico.

