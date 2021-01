Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 17 gennaio: da Lapo Elkann a Serena Rossi

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 17 GENNAIO

Domenica 17 gennaio, alle 14 su Raiuno, Mara Venier conduce la 19esima puntata della stagione di Domenica In che, anche oggi farà compagnia ai telespettatori fino alle 17.20 per poi lasciare la linea a Francesca Fialdini e al suo programma “Da noi a ruota libera”. Anche oggi, nel salotto di zia Mara, ci sarà una carrelata di grandi ospiti. Il più atteso è sicuramente Lapo Elkann. Il rampollo della famiglia Agnelli sarà in studio per raccontarsi in un’intervista confessione senza filtri svelando dettagli e retroscena della sua vita. Lapo si racconterà parlando della sua infanzia, del rapporto con i genitori e i fratelli e del fortissimo legame che ha ancora oggi con nonno Giovanni Agnelli e nonna Marella. Non mancheranno sicuramente, da parte di Mara Venier, domande sulla sua vita privata e sui sogni per il futuro.

TUTTI GLI OSPITI

Durante il lungo pomeriggio di Domenica In ci saranno tanti ospiti. Mara Venier, infatti, ospiterà una vera diva del cinema italiano come Gina Lollobrigida che racconterà la sua incredibile vita. Spazio, poi, a Serena Rossi che, questa sera, sarà la protagonista della nuova fiction di Raiuno, Mina Settembre, accanto, tra gli altri, a Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti. Spazio anche alla musica con Katia Ricciarelli, legata alla Venier da una lunga amicizia e con Alberto Urso che, dopo aver vinto Amici, non si è più fermato calcando anche il palco del Festival di Sanremo. Il pomeriggio di Domenica In, poi, dedicherà il consueto spazio anche all’attualità facendo il punto sulla pandemia con il commissario Domenico Arcuri.

COME VEDERE IN STREAMING DOMENICA IN

Domenica In continua a regalare grandissimi ascolti alla Rai. Complice la simpatia di Mara Venier e la voglia di raccontarsi dei suoi ospiti, la trasmissione resta la più seguita della fascia pomeridiana. Il programma viene trasmesso n diretta su Raiuno e, contemporaneamente, anche in diretta streaming. Per seguire la trasmissione domenica di Raiuno in streaming basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. Grazie a Raiplay, inoltre, è possibile rivedere anche le precedenti puntate della trasmissione.



