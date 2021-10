Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 17 ottobre: Nino d’Angelo, Al Bano, Miriam Leone…

Domenica in anticipazioni 17 ottobre 2021

Torna un nuovo appuntamento in compagnia della storica trasmissione di Rai1, Domenica In. Dalle ore 14.00 Mara Venier sarà pronta come sempre ad intrattenerci nel pomeriggio del giorno di festa settimanale con ricchissima carrellata di ospiti. Tra musica, racconti ed emozioni il divertimento è assicurato. Ma andiamo subito a scoprire cos’ha in serbo per noi la “zia Mara” nazionale. Ad aprire le danze questa domenica 17 ottobre 2021 sarà Nino D’Angelo. Il celebre cantautore partenopeo sarà di nuovo sul piccolo schermo dove questa volta racconterà la sua storia personale, tra vita privata e carriera. Sarà anche il momento per rivelare al pubblico il suo ultimo singolo, “Voglio parla’ sulo d’ammore”.

Spazio poi a uno dei concorrenti/ballerini più amati dell’attuale stagione di “Ballando con le Stelle”: stiamo parlando di Al Bano Carrisi. Con lui nella prossima puntata di Domenica In si chiacchiererà della performance andata in onda sabato sera. In studio con lui per aggiungere un po’ di pepe al dibattito ci saranno anche Guillermo Mariotto e Alessandra Mussolini. Spazio anche alla musica con il duetto assieme alla giovane cantante italo-americana Romina Perri che con Carrisi intonerà la celebre “Felicità”.

Domenica in: Tale e Quale Show, Miriam Leone e poi spazio alla cronaca.

Dopo questi primi due ospiti Mara Venier dialogherà con Pierpaolo Pretelli. Protagonista della nuova edizione di “Tale e Quale Show”, dove sta riscuotendo un discreto successo, sarà ospite del salotto televisivo per condividere con il pubblico le emozioni di un momento veramente importante non solo per la sua carriera, ma anche per la sua vita privata e affettiva.

Al termine sarà poi la volta di Miriam Leone. L’ex miss Italia sarà ospite di Domenica In per presentare il suo nuovo film “Marilyn ha gli occhi neri”, dove ha il ruolo di protagonista e sarà al fianco del bolognese Stefano Accorsi. A dirigerla Simone Giodano.

Spazio infine ai fatti di cronaca. Ospiti della prossima puntata di“Domenica in” saranno la mamma e il fidanzato di Luana D’Orazio, la giovane morta tragicamente sul lavoro alla giovanissima età di 22 anni. Infine sarà il momento di un nuovo gioco telefonico intitolato “Pronto chi gioca”. Un momento ludico e divertente che coinvolgerà gli ospiti in studio e il pubblico da casa in un momento di piacevole compagnia.

