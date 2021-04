Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 18 aprile: Sabrina Ferilli e i Coma_Cose

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 APRILE

Il successo di Domenica In non si ferma e, dopo aver incollato 3.620.000 spettatori con il 18.07% di share nella prima parte, e 3.261.000 spettatori con uno share del 17.49%, nella seconda parte, torna in onda oggi, domenica 18 aprile, con una nuova puntata. Mara Venier, come in ogni puntata del programma domenicale di Raiuno, farà compagnia ai telespettatori spaziando dai temi d’attualità all’intrattenimento. Con la campagna dei vaccini in pieno svolgimento, la prima parte del nuovo appuntamento di Domenica In sarà dedicata alla pandemia, ai vaccini e alle riaperture. In studio, con Mara Venier, per fare il punto della situazione, ci sarà il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma. Parteciperanno alla trasmissione, ma in collegamento, il prof. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova, Alessandro Sallusti, Donatella Rettore e Letizia Moratti, vicepresidente della Regione Lombardia e Assessore al Welfare.

Flora Canto e Enrico Brignano sposi a settembre/ Mara Venier gli "strappa" la data

TUTTI GLI OSPITI DEL 18 APRILE DI DOMENICA IN

Dopo lo spazio dedicato all’informazione, la puntata di Domenica In continuerà con l’intrattenimento. Tanti gli ospiti che si racconteranno ai microfoni di Mara Venier regalando un pomeriggio di musica e di spensieratezza ai telespettatori di Raiuno. Nel salotto della domenica di Zia Mara arriverà così una delle attrici più amate dal pubblico come Sabrina Ferilli che si racconterà in una lunga intervista ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita e della sua carriera. Grande spazio alla musica, poi, con i Ricchi e Poveri che si esibiranno con i loro più grandi successi raccontando anche episodi inediti della loro straordinaria carriera. Sempre per la musica, poi, spazio anche ai ‘Coma_Cose’ che presenteranno il loro nuovo album contenente il singolo del Festival di Sanremo 2021 ‘Fiamme negli occhi’ che si è aggiudicato il disco d’ oro. Per presentare il romanzo ‘Un posto tutto mio’, poi, ci sarà Rocio Munoz Morales. Infine torneranno anche le imitazioni di Vincenzo De Lucia.

