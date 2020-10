Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 18 ottobre: Ezio Greggio, Yari Carrisi e Thea

Mara Venier torna in onda domenica 18 ottobre, alle 14 su Raiuno, con una nuova puntata di Domenica In. Sarà una puntata ricca di ospiti e di argomenti quella con cui Mara Venier farà compagnia al pubblico per tutto il pomeriggio. Tra i personaggi famosi che si racconteranno nel salotto della domenica di Raiuno ci sarà Ezio Greggio. L’attore, tornato al cinema con il film “Lockdown all’italiana” in cui recita accanto a Paola Minaccioni, Ricky Memphis e Martina Stella, si racconterà ai microfoni di Mara Venier dopo essere stato impegnato nel suo Festival della commedia che si è svolto a Montecarlo. Direttamente da Tale e Quale show 2020, poi, arriverà Francesca Manzini che, nel corso della sua carriera, ha imitato la padrona di casa Mara Venier ottenendo non solo un grandissimo successo, ma anche la sua approvazione.

TUTTI GLI OSPITI DI DOMENICA IN DEL 18 OTTOBRE

Spazio anche alla musica nella nuova puntata di Domenica In. In studio, con Mara Venier, ci saranno anche il figlio di Albano e Romina Power, Yari Carrisi con la fidanzata Thea con cui forma una coppia anche professionalmente. Spazio, poi, all’attualità. Come ogni domenica, ci sarà spazio per gli aggiornamenti con il coronavirus con la partecipazione di una persona esperta. Nel corso della puntata odierna interverrà la scienziata Ilaria Capua. Infine, non mancherà il consieto dibattito su Ballando con le stelle 2020. Per parlare di quanto accade nel programma di Milly Carlucci, in studio, ci saranno Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Alessandra Mussolini. Con i suoi ospiti, la conduttrice di Domenica In rivivrà i momenti più belli, più emozionanti, ma anche le polemiche che nel programma del sabato sera di Raiuno non mancano mani. Sarà, come sempre, una puntata imperdibile con Mara Venier pronta a vincere la sfida degli ascolti.



