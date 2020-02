Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 23 febbraio: da Francesco Sarcina a Carlo Verdone

Domenica In, la trasmissione condotta da Mara Venier, andrà in onda? Salvo cambio di programma torna oggi 23 febbraio con una nuova puntata. Fino all’ultimo non sono mancati i dubbi in merito alla messa in onda dell’appuntamento odierno. Il sospetto dei telespettatori è legato in particolare agli appuntamenti tv speciali in queste ore dedicati all’emergenza sanitaria del Coronavirus, ma a fare chiarezza è stato nelle passate ore il marito della conduttrice, Nicola Carraro, che con un posto Instagram ha fatto sapere: “The show must go on, con un po’ di tristezza nel cuore ma domenica sorrisi e puntatona”, riferendosi proprio a Domenica In. Da parte di Mara Venier, però, solo silenzio dopo la polemica sollevata nei giorni scorsi per via delle presunte minacce della padrona di casa del programma pomeridiano di Rai1 nei confronti degli organizzatori-ispettori di Produzione CPTV Roma. La nuova puntata di Domenica In è in programma nel primo pomeriggio di oggi, come sempre a partire dalle ore 14.00, quando Mara, seppur con difficoltà, tenterà l’ardua impresa di farci compagnia regalandoci un pizzico di spensieratezza in questa domenica difficile.

DOMENICA IN: ANTICIPAZIONI E OSPITI 23 FEBBRAIO

Salvo cambio di programma dell’ultimo minuto – tenendo sempre presente l’emergenza sanitaria del Coronavirus -, Domenica In oggi dovrebbe accogliere diversi ospiti pronti a raccontarsi al cospetto della padrona di casa, Mara Venier. Tra i protagonisti, alcuni dei cantanti che nelle passate settimane hanno calcato il palcoscenico dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2020. Si tratta di Francesco Gabbani, Irene Grandi, Rita Pavone ed Enrico Nigiotti ma anche Francesco Sarcina con Le Vibrazioni. Proprio Sarcina è attualmente al centro del gossip per via della sua ex Clizia Incorvaia, attuale concorrente del Grande Fratello Vip. Ed ancora, Mara Venier dovrebbe intervistare anche Carlo Verdone che presenterà il suo nuovo film “Si vive una volta sola”, al cinema dal prossimo 26 febbraio ed ancora Teo Teocoli, che interpreterà alcuni dei suoi celebri personaggi, per poi esibirsi cantando alcune canzoni della storia del Festival di Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA