DOMENICA IN/ Diretta sospesa: edizione Tg1 su tragedia funivia Stresa (23 maggio)

Domenica In, diretta sospesa: tragedia sul Mottarone

Al termine dell’intervista a Jasmine Carrisi e a suo padre Al Bano, Mara Venier ha accolto nel salotto televisivo di “Domenica In” Pierfrancesco Favino, apprezzato attore italiano, il quale ha ricordato come durante i periodi di lockdown la categoria del mondo dello spettacolo abbia reagito molto bene, aspettando e rispettando tutti. Poi, la sospensione improvvisa della trasmissione per un’edizione straordinaria del Tg1 sulla tragedia della cabinovia di Stresa-Mottarone.

Giuseppe La Venia, inviato del telegiornale, ha asserito: “Poco prima di mezzogiorno è partita la cabina con a bordo 12 o 15 persone. Un cavo avrebbe ceduto, provocando lo schianto al suolo della cabina in una zona impervia. Il bilancio è tragico, parla di nove vittime e tre feriti (due bambini, trasportati negli ospedali di Torino in codice rosso). Fonti locali parlano però di un bilancio ancora più grave”. Nel 2016, quattro milioni di euro erano stati destinati a un intervento di messa in sicurezza della cabinovia e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Enrico Giovannini, ha commentato: “Abbiamo avviato le procedure per istituire una Commissione su quanto accaduto e sono iniziate le prime verifiche sui controlli eseguiti negli anni sull’impianto”. Infine, Walter Milan, portavoce del Soccorso Alpino e Speleologico: “Sui bambini feriti non abbiamo nessun aggiornamento, le loro condizioni sono piuttosto gravi. La cabina è precipitata da un’altezza molto considerevole, rotolando poi su un fianco e terminando la propria corsa sul limitare di un bosco”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Domenica In, Pregliasco: “Avremo rialzi nei contagi”

Successivamente, a “Domenica In” è intervenuto il professor Fabrizio Pregliasco, sottolineando, in merito alla questione Coronavirus, che “dobbiamo allargarci con buonsenso e sistematicità. Ogni contatto, con la riapertura, ha un minimo di rischio contagio. Fortunatamente, i vaccini stanno proteggendo i più anziani”. L’Italia è in una fase di transizione verso la luce che intravediamo già in fondo al tunnel e le varianti inquietano un po’, potrebbero provocare un rialzo. A questo punto serve, secondo Pregliasco, aumentare la sorveglianza e perfezionare il tracciamento per individuare subito i cluster e disinnescare il pericolo sul nascere. Successivamente, insieme ad Al Bano Carrisi, è intervenuta in studio la figlia Jasmine, che ha intonato il suo singolo “Calamite”. Successivamente, padre e figlia hanno ripercorso l’esperienza congiunta di “The Voice Senior”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Domenica In, Gelmini: “Vaccini in farmacia a giugno”

La puntata numero 37 di Domenica In ha preso il via con la presenza in studio in qualità di ospite di Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, la quale ha sottolineato che finalmente ci sono delle buone notizie in merito alla pandemia di Coronavirus, ma, al tempo stesso, occorra mantenere prudenza senza abbassare la guardia. “Credo che il Governo abbia fatto bene a introdurre regole e il successo del piano vaccinale, con l’individuazione delle categorie più fragili, si basa proprio su questo”, ha asserito il ministro.Inoltre, dal 1° giugno arriveranno i vaccini nelle farmacie in alcune Regioni, tra cui il Lazio: “Inizialmente si potrà utilizzare solo Johnson & Johnson, ma si sta lavorando per arrivare a utilizzare tutti i vaccini. Non bisogna avere paura di essere vaccinati, in quanto occorre avere fiducia nella scienza. Avere ottenuto un numero così elevato di vaccini in così pochi mesi rappresenta un risultato straordinario”. A livello di turismo in Italia, Gelmini ha ribadito che bisogna fare le vacanze nel nostro Paese per sostenere la ripartenza e che la volontà del Governo è quella di consegnare al più presto uno Stato Covid-free. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Domenica In, anticipazioni puntata 23 maggio

Mara Venier, domenica 23 maggio alle 14, in diretta su Raiuno dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, conduce una nuova puntata di Domenica In che avrà grandi ospiti del mondo della politica, del cinema italiano, della musica con uno sguardo all’attualità. Come accade da un anno, la prima parte della trasmissione, sarà dedicata al talk sul covid. Ospite di Mara Venier sarà il Ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il Prof. Fabrizio Pregliasco, Direttore Sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano. Con i propri ospiti, la conduttrice farà il punto sulla pandemia dopo la decisione del Governo di spostare l’ora del coprifuoco e con l’Italia colorata di giallo. In collegamento, potrà intervenire anche il direttore di Libero Alessandro Sallusti ed Enzo Miccio per parlare della crisi vissuta dal settore del wedding.

Tutti gli ospiti di Domenica In del 23 maggio

In occasione del 29° anniversario della strage di Capaci, alla vigilia della messa in onda del film vincitore del David di Donatello nel 2020, “Il traditore” di Marco Bellocchio, Mara Venier, nel corso della puntata di Domenica In, ospiterà il protagonista Pierfrancesco Favino. In collegamento da Palermo, invece,ci sarà Maria Falcone, la sorella del Giudice Giovanni Falcone. Anche oggi ci sarà spazio per la musica. In studio ci sarà Giuliano Sangiorgi. Il leader dei Negramaro, oltre a regalare al pubblico di Raiuno alcune delle canzoni più famose della band salentina, presenterà il suo libro ‘Il tempo di un lento’. Spazio, poi, ad Albano Carrisi che sarà ospite con la figlia Jasmine Carrisi. Infine, Mara Venier ospiterà anche Alberto Angela che presenterà le ultime, due, nuove puntate di Ulisse – Il piacere della scoperta che saranno dedicate a San Francesco e al cambiamento climatico.



