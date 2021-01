Domenica In/ Ospiti 24 gennaio, Sileri “Vaccini? Tutto scivola di 6-8 settimane”

Da domani cosa accadrà? A spiegarlo è Sileri: “Dipende dalle dosi che ogni Regione ha lasciato in frigorifero. Da domani le dosi Pfizer saranno ridotte di un quinto, domani saranno vaccinate le persone che dovranno fare la seconda dose, se avanzano le dosi continuerà la vaccinazione del personale sanitario, persone delle Rsa con Pfizer e Moderna”. Ma cosa accadrà tra due settimane? Probabilmente AstraZeneca sarà approvato: “Dal 10-15 febbraio avremo sul mercato italiano Pfizer, AstraZeneca e Moderna che significa riprendere la vaccinazione con maggiore forza, terminare il personale sanitario con la doppia dose e da metà febbraio iniziare con gli over 80 in maniera più importante”.

A patto che non vi siano altri problemi significa che “tutto scivola di un mese per gli over 80 e di un paio di mesi per il resto della popolazione”. A detta di Sileri, tutto scivolerà di 6-8 settimane, “ma non per l’Italia, per tutto il mondo”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

SILERI “RITARDO VACCINI? DIFFIDA A PFIZER SARÀ FATTA”

Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto in apertura di Domenica In per parlare dei ritardi nei vaccini dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. “Ciò che è accaduto è che Pfizer ha ridotto il numero di dosi consegnate in Europa perché da una parte deve provvedere a incrementarne la produzione per far fronte ad ulteriori richieste”, ha spiegato l’ospite di Mara Venier. Per il viceministro ciò è giusto solo fino a un certo punto perché “se il ritardo supera le 2-3 settimane è un vero danno”. “Una diffida andrà fatta, per la causa, aspetterei due settimane”, ha spiegato Sileri che auspica nell’ottenimento delle dosi mancanti. La seconda dose del vaccino, ovviamente, a suo dire dovrà essere garantita.

Notizia di poche ore fa quella di AstraZeneca che non sembra poter garantire il numero di dosi inizialmente garantito e non prima di metà febbraio. “Vi sarà un ritardo sicuramente ma quando le dosi arriveranno potrà essere colmato con uno sforzo maggiore”, ha precisato Sileri. Tutto potrebbe slittare di 4 settimane, anche la vaccinazione degli over 80, ha aggiunto. “Qui è un problema mondiale”, ha precisato, “quindi è ovvio che ci siano ostacoli”. I richiami ci sono, ha tranquillizzato ancora il viceministro. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

OSPITI E ANTICIPAZIONI DI OGGI

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 24 gennaio 2021, riparte su Rai1 la nuova puntata all’insegna di Domenica In, la trasmissione storica condotta dalle ore 14.00 in punto da Mara Venier. Ancora numerosi ospiti animeranno il programma in diretta come sempre dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Tanti gli amici della padrona di casa che si avvicenderanno, raccontandosi all’affezionato pubblico della prima rete Rai e regalando momenti legati alla propria vita privata e professionale. Ad aprire la puntata di oggi ci penserà il conduttore Teo Mammucari, vincitore della prima edizione de Il Cantante Mascherato, il programma di Milly Carlucci che tornerà nella prima serata del venerdì su Rai1 proprio dalla prossima settimana. Mammucari si racconterà in una lunga ed intima intervista in cui ripercorrerà i momenti salienti della sua carriera.

Torna a trovare Mara Venier anche la grande diva del cinema Gina Lollobrigida, fresca di vaccino, la quale sarà presente in studio proprio per poter portare la sua testimonianza a favore della Campagna di Vaccinazione. L’attrice ha raccontato di essersi sottoposta alla prima dose del vaccino Pfizer e di essere ora in attesa della seconda ma di non aver avuto alcun sintomo o disturbo dopo la vaccinazione.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 24 GENNAIO 2021

Tra gli altri protagonisti della nuova puntata di Domenica In di oggi 24 gennaio, anche l’attore Franco Nero, celebre per i numerosi film di successo non solo in Italia ma anche all’estero. A Mara Venier racconterà alcuni momenti inediti della sua vita privata e professionale. Ancora attori nello studio di Domenica In in vista della nuova puntata di oggi: attesa la presenza di Lino Guanciale, attore molto amato e protagonista di tante fiction di successo. Dopo L’Allieva, quest’oggi presenterà al pubblico di Rai1 un’altra nuova fiction “noir” in arrivo sempre sulla medesima rete, ovvero “Il Commissario Ricciardi’”, tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni e diretta da Alessandro D’Alatri. Spazio anche alla musica con la presenza del giovane Michele Bravi: dopo essere stato ieri ospite di Amici 20, il giovane cantante nato artisticamente sul palcoscenico di X Factor coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo dal titolo “Mantieni il bacio”. Non mancherà naturalmente lo spazio dedicato all’informazione legata all’emergenza Covid ed alla campagna vaccinale in corso nel nostro Paese: in merito interverranno con l’immunologo Prof. Francesco Le Foche e Vittorio Feltri, in collegamento da Milano, mentre l’attrice Isabella Rossellini si collegherà da New York.

