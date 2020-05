Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 24 maggio: Al Bano ed Elisa Isoardi da Mara Venie

Pubblicità

Alle ore 14.00 in punto, appuntamento con la nuova puntata di Domenica In, la trasmissione storica di Rai 1 condotta in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma da Mara Venier. Numerosi anche questa settimana gli amici che si confronteranno con la padrona di casa, tra chiacchierate in allegria e confidenze. Il primo sarà Al Bano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco e che proprio di recente ha festeggiato i suoi primi 77 anni. Al Bano si racconterà ripercorrendo le tappe più celebri della sua vita privata e professionale con la sua tradizionale ironia pugliese e schiettezza. A seguire ci sarà anche Anna Tatangelo, in collegamento dalla sua casa di Roma la quale racconterà come ha trascorso questo periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus insieme al figlio Andrea, che da poco tempo ha compiuto i primi 10 anni. Ospite in collegamento con Domenica In anche una coppia molto unita, quella formata dalla giornalista Francesca Barra e dall’attore Claudio Santamaria. I due saranno in collegamento da Milano e racconteranno alcuni aspetti della loro quarantena durante la quale hanno lavorato a nuovi progetti.

Pubblicità

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 24 MAGGIO

In collegamento dalla Florida, la virologa nostrana, Ilaria Capua, sarà in compagnia di Mara Venier. Dopo la pubblicazione del suo libro dal titolo “Il dopo”, fornirà ai telespettatori di Rai1 tutti gli aggiornamenti sul Coronavirus e le misure che si stanno adottando in tutto il mondo per fronteggiare nel migliore dei modi la drammatica emergenza sanitaria, contenendo il più possibile il contagio. A proposito della crisi sanitaria, saranno in collegamento anche alcuni sindaci d’Italia, e nel dettaglio il primo cittadino di Venezia, Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo. Entrambi saranno in collegamento dalla rispettive città, ovvero piazza San Marco e la piazzetta caprese, per raccontare in che modo entrambe le città si stanno organizzando per affrontare al meglio la ripartenza in vista della imminente stagione turistica. In compagnia di Mara Venier anche il celebre regista Ferzan Ozpetek il quale coglierà l’occasione per presentare il suo ultimo romanzo dal titolo “Come un respiro”, nei primi posti delle classifiche dei libri più venduti già dopo poche settimane. Infine, Elisa Isoardi racconterà alcune delle principali novità sulla ripartenza, da domani, de La Prova del Cuoco in onda su Rai1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA