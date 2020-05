Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 31 maggio: Morgan e Giovanna Botteri dalla Venier

Pubblicità

Siamo giunti alla 38esima puntata di Domenica In, l’ultima del mese di maggio in compagnia di Mara Venier. In attesa di scoprire tutte le novità in serbo in vista della prossima edizione del programma di Rai1, oggi 31 maggio torna con un nuovo appuntamento in diretta dalle ore 14.00 in punto, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Anche questa settimana la conduttrice veneta avrà modo di parlare con numerosi amici ospiti in collegamento con la trasmissione domenicale dell’ammiraglia Rai. Si partirà subito con il cantante Massimo Ranieri che si racconterà tra vita privata e lavorativa e coglierà l’occasione per presentare il suo nuovo singolo “Mia ragione”, già cantato nell’ultimo Festival di Sanremo. Spazio poi alla risata in compagnia dell’attore e comico Enrico Brignano che presenterà la serata dal titolo “Tutto casa e teatro”, in programma domani 1 giugno sulla seconda rete Rai. A Mara Venier racconterà poi in che modo ha vissuto il periodo di quarantena a causa dell’emergenza Coronavirus, restando ovviamente in casa, in famiglia. E quasi certamente non mancheranno le sue consuete uscite ironiche durante le quali tirerà in ballo proprio la sua vita familiare.

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 31 MAGGIO

Il lungo pomeriggio in compagnia di Domenica In vedrà anche la presenza di Morgan in collegamento da Milano. Per lui ci sarà l’occasione per raccontare e presentare ufficialmente il libro dal titolo “Essere Morgan, la casa gialla”, che contiene imperdibili racconti inediti, il tutto arricchito da foto e scritti. Non mancherà poi, nel corso del nuovo appuntamento con Mara Venier anche lo spazio dedicato all’informazione con tutti gli aggiornamento ed i dati legati all’emergenza sanitaria. Interverrà a tal fine, da Milano, il professor Massimo Galli, esperto nonché direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano che commenterà insieme alla padrona di casa le ultime informazioni circa la diffusione del virus. E poi Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, sarà in collegamento da Genova. Da Bari, invece, ci sarà il Sindaco Antonio Decaro. Gli ospiti non terminano qui: la giornalista e corrispondente Rai, Giovanna Botteri, da Pechino racconterà alla conduttrice ed ai telespettatori di Domenica In i suoi 30 anni di inviata. Infine, Pierluigi Diaco si collegherà durante le prove di Io e te, il programma che farà ritorno da domani nel primo pomeriggio di Rai1, a partire dalle ore 14.00, illustrando tutte le novità e raccontando le emozioni alla vigilia dell’esordio.



