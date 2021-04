Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 4 aprile: Cristiano Malgioglio ed Enrico Papi

Anche in occasione della domenica di Pasqua 2021, oggi 4 aprile torna l’appuntamento con Domenica In, la trasmissione storica di Rai1 condotta da Mara Venier ed in onda nel primo pomeriggio, subito dopo il Tg1 delle 13.30. Dalle ore 14.00 in punto, la padrona di casa sarà alla guida della trasmissione in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma ed in compagnia dei suoi numerosissimi ospiti. Come sempre non mancherà lo spazio dedicato all’informazione legata all’emergenza Coronavirus ed alla campagna vaccinale in corso nel nostro Paese, con numerosi protagonisti ed esperti che interverranno per mettere gli spettatori al corrente degli ultimi eventi sul tema e per rispondere eventualmente a dubbi e domande degli stessi e della conduttrice.

In particolare, in questa puntata di Domenica In interverrà subito in apertura il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Argomento centrale sarà l’andamento della campagna di vaccinazione, con tutti i problemi che ne sono conseguiti in questi giorni e l’arrivo dei nuovi vaccini che potrebbero contribuire a dare una svolta importante. Torna nello studio della trasmissione di Rai1 anche l’immunologo dell’Umberto I di Roma, il professor Francesco Le Foche per parlare anche lui dei vaccini attualmente disponibili e delle nuove terapie con l’uso di anticorpi monoclonali.

DOMENICA IN ANTICIPAZIONI PUNTATA DI PASQUA, 4 APRILE 2021

Il talk sui vaccini intratterrà per buona parte della nuova puntata di Domenica In e vedrà anche l’intervento di alcuni ospiti dell’appuntamento pasquale, tra cui Orietta Berti e Katia Ricciarelli, entrambe in collegamento e in attesa di fare il vaccino. Proprio la cantante lirica nella precedente puntata di Domenica In aveva parlato della sua attuale situazione di estrema fragilità psicologica in attesa di poter ricevere la sua dose che tuttavia non era ancora giunta. In merito la conduttrice aveva lanciato un appello in diretta al governatore della regione Veneto per avere delle risposte in merito ai tempi. In studio ci sarà invece l’attrice Giovanna Ralli.

Nella puntata di Pasqua di Domenica In ci sarà però anche tanto intrattenimento con la presenza di Cristiano Malgioglio che si racconterà in una lunga intervista tra vita privata e professionale. Saranno così ripercorsi i successi del celebre paroliere e le sue numerose presenze televisive. Al termine non mancherà una sua esibizione sulla base delle sue hit. In collegamento da Cellino San Marco ci sarà Romina Power che racconterà come sta trascorrendo la sua Pasqua in Puglia, nella tenuta dell’ex marito Al Bano. Ospite anche Enrico Papi che si racconterà al cospetto di Mara Venier prima di esibirsi in un gioco musicale insieme alla stessa padrona di casa e a Cristiano Malgioglio. Si tornerà infine a sorridere con il bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia che porterà alcuni dei suoi personaggi più amati: ci sarà nuovamente Barbara d’Urso?



