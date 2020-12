Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 6 dicembre: da Boldi e De Sica a Carlo Conti

DOMENICA IN, ANTICIPAZIONI E OSPITI 6 DICEMBRE

Domenica 6 dicembre, alle 14 su Raiuno, Mara Venier conduce una nuova puntata di Domenica In. Dopo il record di ascolti della settimana scorsa con l’intervista a Renato Zero che ha incollato davanti ai teleschermi 3.872.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, la puntata di oggi sarà altrettanto ricca di ospiti. La puntata si aprirà con Massimo Boldi e Christian De Sica. I due attori e amici si racconteranno tra vita privata e carriera prima di presentare il nuovo film di Natale “In Vacanza su Marte”, per la regia di Neri Parenti. Il nuovo cinepanettone, a causa della pandemia, sarà visibile solo sulle piattaforme ‘on line’. La puntata continuerà con il ricordo di Diego Armando Maradona con la presenza del fratello del Pibe de oro, Hugo Maradona con la moglie Paola in collegamento da Napoli. Al talk su Maradona parteciperanno anche De Sica, Giampiero Galeazzi, Gigi D’Alessio e Ciro Ferrara.

CARLO CONTI E PATTY PRAVO OSPITI DI MARA VENIER

La puntata di Domenica In continuerà con l’ospite musicale. In studio arriverà Patty Pravo che, oltre a raccontarsi, si esibirà cantando il brano “E dimmi che non vuoi morire”. L’artista, poi, presenterà il libro “Minaccia bionda” in cui appare in pose d’autore. Seguirà un talk su Ballando con le stelle. Nella puntata di oggi, Mara Venier racconterà la storia di Vittoria Schisano che ha partecipato al programma di Milly Carlucci in coppia con Marco De Angelis. Spazio, poi, a Carlo Conti. Il conduttore, insieme a Mara Venier, avrebbe dovuto presentare Lo Zecchino D’Oro che, però, a causa della pandemia è stato rimandato a maggio con una serata speciale. Infine, per lo spazio medico-scientifico, in studio ci saranno il vice ministro della Salute Pierpaolo Sileri e il giornalista Massimo Gramellini, autore del romanzo ‘C’era una volta adesso’.



