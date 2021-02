Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 7 febbraio: Marco Giallini e Giorgio Panariello

Mara Venier torna con Domenica In per farci compagnia dalle 14 su Rai 1, come sempre in diretta. La puntata di oggi, domenica 7 febbraio 2021, è ricca di ospiti, su cui non mancano le anticipazioni. In studio ci saranno Marco Giallini e Giorgio Panariello, che sono protagonisti di un nuovo programma su Rai 3 dal nome “Lui è peggio di me”. Una coppia assolutamente inedita quello dello show, che però sa intrattenere il pubblico con siparietti molto divertenti. Tra gli ospiti di oggi di Domenica In c’è Nunzia De Girolamo, che a breve sarà protagonista su Rai 1 di un nuovo programma, intitolato “Ciao maschio”, che debutterà tra il 13 e il 14 febbraio.

Dunque, Nunzia De Girolamo esordirà come conduttrice dopo aver collezionato esperienze lavorative molto diverse da quando ha lasciato la politica. Ultimamente comunque è stata protagonista di un gossip per una copertina di Chi in cui posava con Massimo Giletti e che ha scatenato una forte polemica, per la quale il conduttore ha ricevuto anche il Tapiro d’oro di Striscia la notizia.

DOMENICA IN, GLI OSPITI DELLA NUOVA PUNTATA

Ma a Domenica In l’attenzione nei confronti dell’emergenza Covid è sempre molto alta. Infatti, anche nella puntata di oggi Mara Venier farà il punto della situazione riguardo la pandemia ad un anno dall’inizio e il piano vaccinale, che ha subito un rallentamento a causa del caos tagli e per i ritardi delle consegne. Ne parlerà con due esperti, secondo le anticipazioni emerse nelle ultime ore, i professori Fabrizio Pregliasco e Matteo Bassetti che hanno combattuto in prima linea il coronavirus. Tra gli ospiti figurano anche le gemelle Kessler, che però non saranno da Zia Mara: è previsto infatti un collegamento con le ballerine straordinarie degli anni ’60 che hanno lanciato la moda del Da Da Umpa, icone della tv e note in tutto il mondo, facendo sognare il pubblico maschile. Anche la prima puntata del mese di febbraio di Domenica In si conferma, dunque, ricca non solo di ospiti, ma anche di argomenti, momenti di svago, ma pure di riflessione e informazione. Tutto questo in un contesto leggero grazie alla verve della padrona di casa.



