Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 7 giugno: Luciana Littizzetto e J-Ax dalla Venier

Primo appuntamento di giugno in compagnia di Domenica In, la trasmissione condotta dall’instancabile Mara Venier che nonostante il piede fratturato e le difficoltà a recarsi oggi negli studi Fabrizio Frizzi di Roma non mancherà nel suo ruolo di padrona di casa. “Non mollo, mi sembrava brutto mollare! Ho una frattura anche molto dolorosa ma cerco di andare avanti”, ha commentato in chiusura del Tg1, nel quale dava l’appuntamento alla nuova puntata odierna. A partire dalle ore 14.00 su Rai1, la bionda conduttrice veneta ci terrà compagnia con tanti amici e ospiti in collegamento ed in studio. Si partirà da Luciana Littizzetto, in collegamento da Torino ed anche lei reduce da un brutto incidente che le causò un lungo infortunio. Dopo la fine della stagione di Che tempo che fa, la simpatica comica si racconterà alla conduttrice di Domenica In spaziando tra vita privata e carriera. Interverrà anche Renzo Arbore, in collegamento dalla sua abitazione romana, per presentare il nuovo programma “Striminzitic Show”. Si tratta di un comic show che vedrà il debutto proprio nella prima serata di domani, lunedì 8 giugno, sulla seconda rete di casa Rai.

DOMENICA IN, OSPITI PUNTATA DEL 7 GIUGNO

A raccontarsi ad una indistruttibile Mara Venier ed al suo amato pubblico di Rai1 ci sarà anche l’ex mezzobusto del Tg1, Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta al fianco di Lorella Cuccarini, il quale ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera e non solo. Ospite in studio il cantante J-Ax, che presenterà il nuovo singolo dal titolo “Una voglia assurda”. Di recente J-Ax aveva lanciato un appello al governo dallo studio della trasmissione Amici Speciali, condotta da Mara Venier, trovando l’appoggio di molti appartenenti al mondo dello spettacolo, a partire da Sabrina Ferilli. Non mancherà anche oggi il consueto spazio dedicato agli aggiornamenti medico-scientifici sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus con il noto immunologo, professor Francesco Le Foche. Da Cagliari si collegherà con Domenica In anche Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, per parlare di vacanze e di turismo proprio nella sua splendida regione, mentre Enzo Miccio, il popolare noto volto tv e wedding designer oltre che conduttore, sarà in collegamento dalla Puglia per parlare di crisi del settore dei matrimoni proprio a causa dell’emergenza Coronavirus.



