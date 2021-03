Domenica In, anticipazioni e ospiti 7 marzo/ Puntata su Sanremo 2021, cantanti e…

Si rinnova il consueto appuntamento con “Domenica In” successivo alla serata finale del Festival di Sanremo 2021. Nonostante non siano filtrate anticipazioni da parte dell’ufficio stampa Rai circa la puntata di quest’oggi, domenica 7 marzo, la tradizione vuole che la conduttrice, Mara Venier, conduca in diretta televisiva dal teatro Ariston, che poche ore fa ha ospitato l’ultimo atto di una kermesse canora tanto consolidata quanto inedita, perlomeno in alcuni suoi aspetti, su tutti la totale assenza di pubblico in platea, che, nonostante la bravura del direttore artistico, Amadeus, e di Rosario Fiorello, si è sentita.

Dunque, Mara Venier dovrebbe ospitare nel suo salotto tutti i cantanti (o buona parte di essi) che hanno preso parte a questa settantunesima edizione della kermesse in landa matuziana, probabilmente anche lo stesso Irama, il quale, nonostante la positività al Coronavirus di un suo collaboratore l’abbia costretto a non esibirsi dal vivo, dovrebbe essere in collegamento telematico con la trasmissione del pomeriggio domenicale di Rai Uno. Sicuramente, inoltre, ci sarà spazio per le Nuove Proposte, a cominciare dal primo classificato, Gaudiano.

DOMENICA IN, PRIMA DI SANREMO MARA VENIER SCHERZA COL NIPOTINO

In attesa di condurre la puntata di “Domenica In” in onda questo pomeriggio su Rai Uno, Mara Venier in questi giorni ha regalato ai suoi follower di Instagram alcuni momenti di vita privata, in particolare quelli trascorsi in compagnia del nipotino Iaio (Claudio). Vi è un esilarante video che ritrae nonna Mara con il bimbo al parco. Quest’ultimo, approfittando del momento di distrazione della presentatrice, prende improvvisamente la rincorsa e le dà una piccola spinta, per poi allontanarsi e raggiungere suo papà. A quel punto, sorpresa, Mara Venier dice a Iaio: “Cosa mi fai?”. Il piccolo, a quel punto, scoperta la marachella, si nasconde dietro suo padre e risponde: “Popi poi”. A quel punto, nonna Mara, pazza d’amore per il suo cucciolo, decide di mettersi a giocare con lui e inizia a corrergli incontro per prenderlo, tra risate e sorrisi. Un momento di grande amore e dolcezza, che sottolinea ancora una volta la straordinaria dimensione umana della presentatrice, che a breve potremo ammirare in tutta la sua bravura al timone di un’altra puntata di “Domenica In”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA