Domenica In, anticipazioni e ospiti 7 novembre/ Oggi il ricordo di Rossano Rubicondi

Anticipazioni Domenica In e ospiti di oggi

Tantissimi ospiti nell’ottavo appuntamento di “Domenica In”. Mara Venier aprirà la nuova puntata ospitando Carlo Verdone. Il comico romano presenterà la nuova serie “Vita da Carlo” ripercorrendo poi la sua carriera. In collegamento dagli studi di Milano ci sarà poi Luciana Littizzetto. La Littizzetto parlerà del suo rapporto con i figli adottivi, tema che ha ispirato il suo nuovo libro “Io mi fido di te – Storia dei miei figli nati dal cuore”.

Eleonora Daniele sarà protagonista di una toccante intervista. La conduttrice di “Storie italiane” parlerà a “Domenica In” dei suoi affetti più cari, dell’amore per la figlia Carlotta nata appena un anno fa e di cui Mara Venier ha fatto da madrina per il battesimo, e del suo legame speciale con il fratello Luigi venuto a mancare nel 2015 al quale ha dedicato il suo ultimo libro “Quando ti guardo negli occhi” dedicato a tutti coloro che soffrono di autismo. Nel corso della puntata, ci saranno poi due protagonisti molto amati di questa edizione di “Tale e quale show”, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando. Pierpaolo Pretelli sarà protagonista di un esibizione a “sorpresa” e di un nuovo gioco telefonico che coinvolgerà il pubblico di “Domenica In” da casa. Mara Venier non ha nascosto la sua adorazione per il giovane dimostrando di avere una stima nei suoi confronti.

Domenica In, i genitori di Rossano Rubicondi ricordano il figlio appena scomparso

Nel corso della puntata di oggi, ci sarà anche spazio per un ricordo di Rossano Rubicondi morto una settimana fa a New York con i genitori Claudio e Rosa Rubicondi presenti in studio. Proprio ad inizio settimana i due hanno infatti raccontato di non essere in alcun modo a conoscenza della malattia che ha poi concorso alla morte del modello ex di Ivana Trump. Proprio nella scorsa puntata, Mara Venier aveva ricordato Rossano Rubicondi e con la voce rotta dall’emozione aveva dichiarato: “Sono esterrefatta, Rossano era un mio amico, non ho mai conosciuto nessuno che amasse la vita più di lui, se ne è andato a 49 anni, così giovane”. Poi la conduttrice aveva aggiunto dei dettagli sulla sua morte: “È morto da solo a New York. L’avevo visto un po’ di mesi fa, siamo andati a cena insieme ed era sempre gioioso, anche con dei problemi. I problemi c’erano, i problemi ce li aveva, non di salute, o perlomeno non ha detto niente a nessuno”.

Mara Venier ha sottolineato il fatto che Rossano Rubicondi non si era mai approfittato della situazione economica della Trump: “Voglio cogliere l’occasione per dire che Rossano non si è mai, mai, mai approfittato della situazione economica di Ivana Trump”.



