Domenica In/ Anticipazioni e ospiti 8 novembre: Giannini, ricordo Stefano D’Orazio e…

Nel primo pomeriggio di oggi, 8 novembre, si rinnova l’appuntamento con Domenica In, la storica trasmissione condotta su Rai1 da Mara Venier a partire dalle ore 14.00. Come da tradizione, molti ospiti si avvicenderanno in studio ed in collegamento pronti a raccontarsi al cospetto della padrona di casa e dei tanti spettatori del programma. Tra i tanti ci sarà Giancarlo Giannini, che si racconterà attraverso un viaggio che farà tappa nei principali momenti che hanno caratterizzato la sua vita professionale e privata. Giannini ricorderà così alcune delle attrici con le quali ha avuto modo di lavorare nel corso della sua lunga carriera cinematografica caratterizzata da grandi e indimenticabili successi. La giornalista Giovanna Botteri torna protagonista a Domenica In, questa volta per raccontarsi a 360 gradi. La Botteri si sottoporrà ad una lunga intervista da parte della conduttrice ripercorrendo gli anni che l’hanno resa celebre come inviata speciale per la Rai nei luoghi più ‘caldi’ dello scenario internazionale. Non mancheranno ovviamente parentesi dedicate alla sua vita privata e il racconto di momenti più intimi e privati.

DOMENICA IN, LA NUOVA PUNTATA DI OGGI 8 NOVEMBRE

Anche questa settimana, nel corso della nuova puntata di Domenica In non mancherà lo spazio dedicato alla musica ed all’intrattenimento anche se oggi virerà verso il ricordo. Ad intervenire sarà Patty Pravo, una delle maggiori icone della musica italiana degli anni ’70 e ’80. Durante il nuovo appuntamento odierno però sarà ampiamente dedicato anche Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh venuto a mancare all’età di 72 anni. L’artista è morto dopo alcuni giorni dal suo ricovero, stroncato dal Coronavirus. A tal proposito, si rinnova anche lo spazio dedicato all’informazione medico-scientifica con il professor Francesco Le Foche, esperto immunologo. Il medico farà il punto della situazione italiana rispetto all’emergenza Coronavirus anche alla luce dell’aumento vertiginoso dei casi positivi nel nostro Paese. Ad intervenire in collegamento con Domenica In saranno Mario Calabresi e Selvaggia Lucarelli. Da Castelfranco Veneto invece, Franco Antonello, papà di Andrea, racconterà la storia del suo ragazzo autistico di 27 anni e che ha ispirato anche un film di Gabriele Salvatores. In occasione del collegamento sarà presentato anche il loro ultimo libro dal titolo “La valigia Aran”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA