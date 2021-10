Domenica In anticipazioni e ospiti/ Il ricordo di Gigi Proietti con Marco Giallini

Questo pomeriggio andrà in onda il settimo appuntamento con Mara Venier per Domenica In, in onda dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma a partire dalle 14 su Rai 1. In occasione della cerimonia della scomparsa di Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre dello scorso anno, Marco Giallini presenterà il film “Io sono Babbo Natale” che ha visto l’attore romano per l’ultima volta sul set prima della sua scomparsa.

Come ogni domenica saranno tanti gli ospiti che si alterneranno all’interno dello show: direttamente da Ballando con le Stelle Memo Remigi e Fabio Galante sottoposti al commento di Ivan Zazzeroni, Alessandra Mussolini, Roberto Alessi e Alba Parietti. Memo Remigi sarà anche il protagonista di una lunga intervista in cui avrà modo di parlare della sua carriera e della sua vita privata.

Domenica In, perché la settima puntata termina in anticipo?

Tanti ospiti appartenenti al mondo del cinema durante la settima puntata di Domenica In con Gabriele Muccino che si racconterà e presenterà il suo libro autobiografico intitolato “La vita addosso” in cui affronterà i momenti più significativi della sua carriera cinematografia e con Ferzan Ozpetek che interverrà all’interno della trasmissione in qualità di testimonial dell’A.I.R.C per dare i via alla Raccolta Fondi a sostegno della Ricerca contro il cancro.

La puntata di oggi di Domenica In terminerà in maniera eccezionale alle 16:20 invece che alle 18:45 per lasciare spazio alla conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi in occasione del G20 che si è tenuto a Roma sabato 30 e domenica 31 ottobre.

