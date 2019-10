Domenica In/ Anticipazioni e ospiti: Mika, Flavio Insinna e Rovazzi in studio

Quali saranno gli ospiti e le anticipazioni della quinta puntata di Domenica In? A partire dalle 14 in punto, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier ritornerà in pista con una bella chiacchierata a tutto tondo con protagonisti Flavio Insinna e Valeria Fabrizi. Gli attori, saranno entrambi in scena nel nuovo film di Fausto Brizzi, in uscita nei cinema il prossimo 17 ottobre. Grande attesa per l’arrivo negli studi dello show domenicale dell’ammiraglia di Casa Rai, il cantante e showman Mika che, oltre ad essere intervistato sulla sua vita e la sua gloriosa carriera, si esibirà cantando due dei suoi maggiori successi: “Stardust” e “Tomorrow”. Spazio anche per una star delle soap opera: Ronn Moss. Celebre per il suo ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, l’attore è anche un bravissimo cantante. Proprio per questo motivo, attualmente si trova in Italia protagonista di una serie di concerti live. Arrivato dalla “Zia”, canterà accompagnato al pianoforte due celebri cover: “Angel” di Robbie Williams e Un’avventura” di Lucio Battisti.

Domenica In, ospiti e anticipazioni

Fabio Rovazzi si racconterà a Mara Venier attraverso una serie di filmati, nei quali si vedranno nuovamente e ascolteranno alcuni dei suoi maggiori successi musicali, che gli sono valsi milioni di visualizzazioni sui social e ben 14 dischi di platino. Con molta probabilità, si parlerà anche della sua vita privata e la sua relazione con Karen Kokeshi, celebre YouTuber dai capelli turchini. Per il lungo angolo dedicato ai ricordi e la nostalgia, spazio per le intramontabili ‘Signorine Buonasera’. In studio: Maria Giovanna Elmi, Rosanna Vaudetti, Gabriella Farinon e Mariolina Cannuli. Torna da domani, lunedì 14 ottobre, su Rai1 “Il Paradiso Delle Signore” e per gli appassionati di questa fortunata serie televisiva arriveranno a “Domenica In” i due affascinanti attori Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni. In ultimo, è previsto anche un collegamento dal Foro Italico di Roma per la 9° edizione di “Tennis & Friends”, che avrà come protagonisti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

