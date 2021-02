Domenica In/ Anticipazioni, ospiti 14 febbraio: Asia Argento con il padre Dario

Domenica In di Mara Venier torna con una nuova puntata anche domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino e festa degli innamorati. Una puntata ricca di ospiti quella che si prepara a fare compagnia a milioni di telespettatori dalle ore 14.00 su Rai1. La prima parte del programma è come sempre dedicata all’attualità con tutte le ultime novità sulla pandemia da Coronavirus. Ospite Pierpaolo Sileri, vice Ministro della salute del governo Conte, che informerà i telespettatori sul numero aggiornato dei contagi in Italia e del programma di vaccinazione. Non solo, ospite della Zia Mara anche il professor Francesco Le Foche, la giornalista Giovanna Botteri, e Piero Di Lorenzo, Amministratore delegato e presidente dell’Irbm di Pomezia Piero Di Lorenzo. Spazio poi all’intrattenimento con la partecipazione di Asia Argento ospite in studio con il padre Dario Argento. Padre e figlia sono pronti a raccontarsi per la prima volta in una intervista esclusiva: dalla grande passione per il cinema al loro rapporto. Un’intervista a cuore aperto che saprà sicuramente emozionare i telespettatori.

Domenica In, ospiti: Alberto Urso e Vincenzo De Lucia

Non solo, nella puntata di domenica 14 febbraio 2021 di Domenica In Mara Venier è pronta ad accogliere in studio il cantante Alberto Urso. Il vincitore del talent show televisivo “Amici di Maria De Filippi” racconta come ha vissuto questi mesi di pandemia e dei progetti futuri dopo un anno di grandi successi: prima il trionfo nel talent di Canale 5 e poi la grande avventura al Festival di Sanremo 2020. In studio ospite anche questa settimana Vincenzo De Lucia. L’imitatore dopo essersi fatto conoscere in “Made in Sud” ha conquistato la consacrazione televisiva con il programma “Stasera tutto è possibile” di Stefano De Martino grazie a due imitazioni pazzesche. Si tratta di quelle di Mara Venier e di Barbara d’Urso che tanto hanno fatto divertire il pubblico da casa e diventate virali sui social.



