Domenica In, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022/ L’omaggio a Franco Gatti e…

Domenica In, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022: Paola Barale si racconta e…

Oggi andrà in onda un nuovo appuntamento con Domenica In. Mara Venier aprirà di consueto la puntata con un talk dedicato a Ballando con le stelle. In studio a commentare la puntata di ieri sera ci saranno Giampiero Mughini, Paola Barale, Luisella Costamagna, Ema Stokholma e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Anna Pettinelli. A seguire Paola Barale si racconterà in un’intervista in cui ripercorrerà la sua carriera e la vita privata. Mara Venier ospiterà poi a Domenica In due giurati di Tale e quale Show, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio.

Giorgio Panariello sarà protagonista di un’ampia intervista sulla sua carriera artistica oltre ad annunciare il nuovo spettacolo teatrale ‘La favola mia’, in tour in tutta Italia dal 26 ottobre. Cristiano Malgioglio, giudice irresistibile a Tale e Quale Show, si racconterà tra aneddoti e racconti sui tanti artisti con i quali ha collaborato nei suoi 50 anni di carriera artistica. Spazio alla musica con Ron che interverrà per presentare il suo nuovo singolo “I gatti”, tratto dall’ album ‘Sono un figlio’, uscito il 30 settembre. Il giornalista e Direttore di RadioRai Andrea Vianello, presenterà il suo libro ‘Storia immaginaria della mia famiglia’, edito da Mondadori.

Domenica In, anticipazioni puntata 23 ottobre 2022: Mara Venier ricorda Franco Gatti

Mara Venier darà anche spazio ad un toccante ricordo di Franco Gatti, storico componente dei ‘Ricchi e Poveri’, scomparso il 18 ottobre all’età di 80 anni. Una delle ultime apparizione televisive di Franco Gatti risale al 2021, quando fu ospite da Mara Venier a Domenica In. Franco in quell’occasione si commosse nel ricordare la splendida carriera dei Ricchi e Poveri, persino Mara apparve visibilmente commossa. Immediatamente gli altri membri della band corsero ad abbracciarlo, in un gesto di visibile affetto e commozione per ciò che insieme hanno condiviso: successi, gioie e anche qualche dolore.

Nella sua vita, infatti, Franco Gatti ha dovuto fare i conti con un dolore ancora più grande, quello per la perdita del figlio Alessio, scomparso a soli 23 anni. Il dolore mai superato del tutto lo portò negli ultimi anni ad allontanarsi dal mondo dello spettacolo e dai Ricchi e Poveri. In quell’occasione Franco Gatti aveva speso tenere parole per Mara Venier: “Io devo ringraziarti per essere presente nel mondo dello spettacolo. Quando ci siamo incontrati a Verona, eravamo entrambi in un momento un po’ difficile e si pensava di smettere di lavorare. Ora ritrovarti qui, sempre pimpante, per me è stato un esempio di vita. Mi viene da piangere”.











