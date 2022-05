Domenica In, anticipazioni puntata 8 maggio 2022/ Ospiti: Mahmood e Blanco, Giucas Casella

Anticipazioni Domenica In: puntata di domenica 8 maggio 2022

In questa domenica speciale, 8 maggio 2022, in occasione della Festa della mamma torna l’appuntamento con la trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier su Rai1. Il programma storico della prima rete pubblica farà ritorno come da tradizione nel primo pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, in occasione della 34° puntata stagionale. Numerosi gli ospiti anche in questa nuova puntata nel giorno di festa che intratterranno i telespettatori del programma tra interviste e momenti di grande spettacolo ed intrattenimento.

Secondo le anticipazioni sulla puntata di Domenica In di oggi 8 maggio, rese note dal portale televisivo Domenica In, tra i protagonisti del pomeriggio di Rai1 ci sarà l’attrice Giovanna Ralli, vincitrice del David di Donatello alla carriera recentemente consegnatole proprio in occasione della cerimonia trasmessa sulla prima rete Rai. La Ralli, legata alla padrona di casa da una profonda amicizia, si racconterà in occasione di una lunga intervista sulla sua carriera cinematografica ricca di soddisfazioni e successi.

Spazio quindi alla musica: le anticipazioni di Domenica In svelano per questo pomeriggio la presenza in studio della grande artista Elisa che oltre a sottoporsi alla tradizionale intervista, si esibirà con alcuni dei principali pezzi del suo ampio repertorio musicale. Con la cantante sarà presente anche l’attrice Matilda De Angelis. Insieme si esibiranno sulle note di “Litoranea“, il nuovo singolo della cantautrice friulana. Ad intervenire sarà poi un vecchio amico della conduttrice, Giucas Casella, che non mancherà di farci sorridere rivivendo con Mara gli anni trascorsi insieme. Collegamento da Torino con Mahmood e Blanco, i rappresentanti dell’Italia all’Eurovision song contest, che racconteranno le loro emozioni a pochi giorni dall’evento. E poi ancora Francesco Merola con la sua promessa sposa Marianna Mercurio ed il marito di Caterina Balivo, Guido Maria Brera, che presenterà il suo libro “I diavoli” da cui è stata tratta la serie di successo di Sky “Diavoli”.

