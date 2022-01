Domenica In, anticipazioni puntata 9 gennaio/ Ospiti Luca Argentero, Travaglio e…

Attualità, fiction, musica: questi gli ingredienti della 17esima puntata stagionale di “Domenica In” in onda oggi, 9 gennaio 2022. Tanti i personaggi che Mara Venier accoglierà nel suo salotto, con la consueta capacità di far sentire a casa proprio tutti, che si tratti dei suoi ospiti o del pubblico alla visione poco importa. Ma cosa dicono le anticipazioni sulla puntata odierna?

Tra gli ospiti, per la felicità del pubblico femminile (e non) Luca Argentero. L’attore interverrà per presentare la seconda serie di “Doc – Nelle tue mani“, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, e in onda su Rai1 da giovedì 13 gennaio. Poi sarà la volta di un’intervista “alla Mara Venier”: protagonista Giovanna Civitillo, showgirl e moglie di Amadeus, che si racconterà tra carriera e vita privata, dando anche qualche anticipazione sui suoi prossimi impegni professionali (e sul Festival condotto dal marito?).

Domenica In, anticipazioni puntata 9 gennaio: ospiti Luca Argentero, Giovanna Civitillo e…

A proposito del Festival di Sanremo 2022: manca meno di un mese al via della kermesse all’Ariston. Ecco allora che la macchina della Rai inizia ad aumentare i giri del motore e a tirare la volata allo spettacolo sfruttando la scia proprio della Domenica In di Mara Venier. All’interno del contenitore pomeridiano andrà infatti in onda un talk dal titolo “Tutti pazzi per Sanremo” con Albano, Riccardo Fogli, Pierluigi Diaco, Alba Parietti, Marino Bartoletti. Pierpaolo Pretelli invece si esibirà insieme alla band di ‘Domenica in’ sulle note di alcuni successi del Festival di Sanremo. Quella a Giovanna Civitillo non sarà comunque l’unica intervista di Mara Venier, che parlerà anche con Marco Travaglio, giornalista del “Fatto quotidiano” per presentare il libro “Indro, il ‘900”, dedicato alla figura del grande giornalista Indro Montanelli. Con il dilagare di Omicron torna anche lo spazio dedicato all’approfondimento sul Covid: interverranno il prof. Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale ‘Spallanzani’ di Roma, il prof. Luca Richeldi, pneumologo del policlinico ‘Gemelli’ di Roma e ancora una volta Albano, risultato positivo al Covid durante le feste. In collegamento anche il prof. Matteo Bassetti, infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova; Giovanni Toti, governatore della Regione Liguria e il direttore di ‘Libero’, Alessandro Sallusti.

