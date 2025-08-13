Domenica In, Mara Venier avrebbe detto si al neo conduttore, un volto tv decisamente controverso: tutte le indiscrezioni.

Ancora nulla di deciso o ufficiale in merito al futuro di Domenica in. Il talk pomeridiano del dì di festa negli ultimi mesi è finito più volte al centro delle polemiche, animate dalla scelta dei nuovi volti che dovrebbero affiancare Mara Venier. Quest’ultima, poco prima della fine della scorsa stagione, aveva annunciato il suo ritiro, per poi fare un passo indietro e confermare la sua presenza, ma in forma meno individualista.

La conduttrice veneta ha infatti parlato di una Domenica in più corale, e ha rivelato la presenza nello show di co-conduttori e opinionisti al suo fianco. Questo non solo darebbe un volto nuovo al contenitore domenicale, ma le permetterebbe di lavorare con meno pressioni, visto che nell’ultime stagioni è pesato tutto su di lei. Si sono fatti diversi nomi: da Nek a Gabriele Corsi.

Quest’ultimo dopo poco aver ricevuto l’incarico ha rivelato di aver rinunciato a Domenica in per motivi del tutto personali. A poche settimane dal debutto dello storico format, Mara Venier è ancora l’unica conduttrice, anche se a quanto pare i vertici Rai stanno lavorando per affiancarle più di una persona. Ad oggi oltre ad un co-conduttore potrebbe esserci un giornalista accreditato come Tommaso Cerno, già opinionista in diversi talk.

Domenica in, Teo Mammuccari pronto per il talk domenicale

Le indiscrezioni che circolano in rete rivelano che Mara Venier avrebbe detto si alla co-conduzione con Teo Mammuccari. Il volto tv è tra quelli più controversi del mondo della televisione, ha un modo di fare non da tutti condiviso e spesso è apparso sopra le righe. Per ora Mammuccari sta girando la seconda stagione de Lo Spaesato, ma a quanto pare avrebbe ricevuto la proposta dai vertici Rai, proposta che la conduttrice veneta avrebbe condiviso.

Non c’è per ora l’ufficialità, ma tutto sembra confermare la presenza di Mammuccari a Domenica in, anche se non è noto quale sarà il suo ruolo e se la signora della domenica gli darà lo spazio che merita. Del resto Mara negli ultimi giorni è stata contestata in rete per il suo essere troppo accentratrice.

Mara Venier perde lo scettro di regina della domenica?

Nonostante le sue ripetute intenzioni di ridurre la sua presenza in tv, sembra che Mara Venier non si ancora pronta a cedere lo scettro della regina della domenica. Il fatto che ad oggi non è stato ancora reso noto il nome di chi la potrebbe affiancare fa pensare che la conduttrice non desideri affatto lasciare il suo format. Anche per questo è stata contestata d’alcuni followers in rete che l’hanno accusata di essere concentrata soprattutto su di se e sul suo lavoro, e che in realtà non sia disposta a cedere i suoi spazi.

Mara ha più volte manifestato il desiderio di andare in pensione e di trascorre più tempo con il marito, Nicola Carraro, che negli ultimi mesi non è stato bene, e con i figli e nipoti, ma per molti la regina della Domenica desidera rimanere al suo posto e godere ancora per un pò della popolarità conquistata.