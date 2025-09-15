Domenica In, la Rai spoilera per errore i tre conduttori che affiancheranno Mara Venier nella nuova stagione: cos'è successo e di chi si tratta

Tra pochi giorni, domenica 21 settembre 2025, prenderà il via nel pomeriggio di Rai 1 la nuova edizione di Domenica In. Al timone del programma confermatissima Mara Venier, ma non sarà la sola quest’anno a fare compagnia ai telespettatori, dal momento che i vertici Rai hanno previsto per la nuova edizione una conduzione corale, con l’aggiunta di nuovi presentatori nel cast fisso pronti ad affiancare la padrona di casa.

Nelle scorse settimane si è spesso parlato di questa inedita formula della conduzione corale e, soprattutto, erano stati spifferati i nomi dei conduttori che affiancheranno Mara Venier al timone. Si è infatti parlato di Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, sebbene non fosse mai arrivata una conferma effettiva, fino a poche ore fa…

È stata la stessa Rai, per mezzo della sua piattaforma Raiplay, a fare un mega spoiler dei nuovi conduttori. Sulla piattaforma, nella sezione dedicata alla descrizione del programma, nelle scorse ore sono infatti comparsi proprio i nomi dei 3 conduttori già da tempo dati per certi. Un dettaglio di assoluta rilevanza che, tuttavia, è poi misteriosamente scomparso dalla piattaforma.

Domenica In: Tommaso Cerno, Teo Mammucari e Enzo Miccio con Mara Venier

La mossa Rai di cancellare il dettaglio legato al nuovo cast di Domenica In, con i nomi dei tre conduttori, non ha però riparato il danno dal momento che l’errore è diventato virale in rete. A distanza di pochi giorni dal debutto, dunque, è ormai certo che al fianco di Mara Venier troveremo Tommaso Cerno, che si occuperà di approfondimenti sull’attualità, Teo Mammucari, adibito alla sezione intrattenimento, ed Enzo Miccio per argomenti di moda, lifestyle e gossip.

Il cast sembra dunque ormai ben definito e arriva dopo una lunga estate di indiscrezioni e dietrofront. Inizialmente la Rai aveva ufficializzato la presenza di Gabriele Corsi al fianco di Mara Venier, tuttavia il conduttore si sarebbe poi tirato indietro poiché impegnato in altri progetti professionali; una questione mai del tutto chiarita e che ha generato molti dubbi nel pubblico.