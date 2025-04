Domenica In, rivoluzione dalla prossima stagione e l’ipotesi di un nuovo format

Bolle qualcosa in pentola in vista della nuova stagione televisiva soprattutto sul fronte Rai, che vedrebbe profondamente rivoluzionata la domenica pomeriggio degli italiani. Uno storico format della Tv pubblica, ovvero Domenica In, da anni ininterrottamente in onda ogni domenica pomeriggio su Rai 1, potrebbe infatti andare incontro a significativi cambiamenti già a partire dal prossimo autunno. È questa l’indiscrezione riportata nelle ultime ore da Davide Maggio: in attesa che finisca questa edizione, sono tante le possibili novità in vista.

Secondo quanto riferito dal portale, infatti, per la stagione televisiva 2025/2026 Angelo Mellone, Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time, avrebbe intenzione di rivoluzionare profondamente Domenica In a partire dai contenuti ma anche nella conduzione. L’idea, secondo la succosa indiscrezione, sarebbe quella di creare un unico format multi-tematico in cui concentrare molteplici eventi e tematiche e dare così nuova linfa vitale alla domenica pomeriggio di Rai 1.

Una rivoluzione che riguarda non solo i contenuti ma anche la conduzione. La nuova Domenica In, che come riporta sempre Davide Maggio potrebbe anche cambiare titolo e assumere un nuovo nome, vedrà infatti la presenza di molteplici conduttori all’interno di questo ampio format: dalla possibile riconferma di Mara Venier (è ancora incerta la sua presenza anche nella prossima stagione) a nomi pronti a rimettersi in gioco sul palcoscenico televisivo come Massimo Giletti.

L’indiscrezione, inoltre, vedrebbe a serio rischio anche la riconferma di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera, il programma che negli ultimi anni tradizionalmente fa seguito a Domenica In la domenica pomeriggio. La conduttrice potrebbe non essere riconfermata e al suo posto potrebbe arrivare Nunzia De Girolamo; tuttavia è ancora poco chiaro se prenderà il timone dello stesso format della Fialdini o se arriverà una novità. E, in aggiunta, è ancora da capire se lo slot di Da noi… a ruota libera rimarrà a sé stante o verrà assorbito nel maxi-format della domenica pomeriggio di Rai 1 in programma dal prossimo autunno.

