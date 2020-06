Domenica In con Mara Venier/ Anticipazioni e ospiti 14 giugno: Gianna Nannini, Nek e…

Pubblicità

Sarà una puntata senza dubbio speciale, quella di Domenica In in onda oggi, 14 giugno, come sempre nel primo pomeriggio di Rai1. Alla conduzione del 40esimo appuntamento stagionale ritroveremo ancora Mara Venier, un po’ “ammaccata” a causa del brutto incidente che l’ha costretta al riposo assoluto per via di una frattura al piede ma decisa ad andare avanti fino alla fine della stagione. Quella odierna sarà una puntata ricca di ospiti ed amici della conduttrice che si racconteranno tra vita privata e professionale. Si partirà con la rocker nostrana per eccellenza, Gianna Nannini, che ha deciso di festeggiare il suo compleanno in maniera alternativa, ovvero alla Dear. Per lei sarà un modo non solo per ripercorrere alcune delle tappe più importanti della sua strepitosa carriera ma anche di esibirsi in una versione originale ed inedita della celebre canzone “La donna cannone” di Francesco De Gregori. In diretta con Mara Venier, negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, anche i due attori Christian De Sica e Giovanna Ralli, che approfitteranno della loro presenza per ricordare il grande Alberto Sordi in occasione dei 100 anni dalla nascita che ricorreranno proprio domani.

Pubblicità

DOMENICA IN: GLI OSPITI DI MARA VENIER DI OGGI 14 GIUGNO

Grande sorpresa per Mara Venier che nella puntata di oggi di Domenica In avrà modo di rivedere, seppur in collegamento da Roma, la collega ed amica Eleonora Daniele alla quale aveva promesso di essere la madrina della piccola Carlotta, nata solo alcune settimane fa. La conduttrice di Storie Italiane racconterà alla Venier il bellissimo ed emozionante momento che sta vivendo negli inediti panni di mamma. Sempre in collegamento ritroveremo anche Stefano De Martino, dagli studi Rai di Napoli dai quali tutto è pronto in vista della nuova edizione di Made in Sud, lo show comico di Rai2 che prenderà ufficialmente il via il prossimo 16 giugno. De Martino lo rivedremo nel ruolo di conduttore al fianco di Fatima Trotta e dei comici Biagio Izzo e Lello Arena. Ci sarà spazio anche per le sue vicende private che lo vedono attualmente al centro del gossip in merito alla presunta rottura con Belen Rodriguez? Staremo a vedere… Ospite anche Nek per un collegamento in musica durante il quale sarà presentato il nuovo singolo “Perdonare”. Infine, spazio all’informazione sulla Fase 3 dell’emergenza Coronavirus, nell’ambito del quale interverrà il prof. Matteo Bassetti, infettivologo e direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale ‘San Martino’ di Genova.



© RIPRODUZIONE RISERVATA