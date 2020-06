DOMENICA IN MARA VENIER/ Ospiti 21 giugno: omaggio ad Alex Zanardi “siamo con te”

Tutto pronto per la penultima puntata di “Domenica In“, il contenitore di successo condotto da Mara Venier su Rai1. La zia Mara più bella che mai dà il benvenuto al pubblico di Raiuno in un modo davvero speciale. “Benvenuti alla penultima puntata di Domenica In” – dice la Venier salutando il pubblico e facendo una bella sorpresa a tutti visto che la penultima puntata inizia con un omaggio al grande Alex Zanardi che sta lottando tra la vita e la morte dopo il terribile incidente di venerdì scorso. “Cominciamo con un omaggio al grande Alex Zanardi” – dice la Venier – “che ha avuto un terribile incidente venerdì pomeriggio, ha subito un intervento chirurgico molto lungo”. Sul finale la Venier, visibilmente emozionata, dice “noi siamo con te, tutta la gente è fuori il Policlinico di Siena e aspettiamo una bellissima notizia che sicuramente arriverà. Applauso di tutto il pubblico, forza Ale siamo con te”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Domenica In di Mara Venier, anticipazioni e ospiti di domenica 21 giugno 2020

Mancano appena due puntate alla fine della lunga e difficile stagione di Domenica In, ma anche oggi 21 giugno la conduttrice Mara Venier farà il suo ritorno negli studi di Fabrizio Frizzi a Roma in occasione del 41esimo appuntamento. In vista del suo impegno domenicale, la “zia” Mara si è preparata all’uscita di casa accompagnata da diverse persone e come sempre divisa tra stampelle e sedia a rotelle sempre per via del brutto incidente con frattura al seguito che l’ha coinvolta nelle passate settimane. La Venier però ha dimostrato ancora una volta la sua tempra e mentre il marito Nicola Carraro la riprende commentando bonariamente su Instagram la sua condizione, in tanti follower la acclamano, ribadendo la sua grande forza e costanza, nonostante l’ultimo incidente di percorso che ha contribuito a rendere questo finale di stagione ancora più difficile dopo l’emergenza Coronavirus che ha rivoluzionato completamente la trasmissione. Mara tuttavia ha già annunciato di non voler mollare proprio adesso per una “semplice” frattura non avendolo fatto neppure nelle passate settimane in piena crisi sanitaria. E così anche oggi è prontissima ad accogliere in studio e non solo i numerosi ospiti di questa domenica. Tra i più attesi, un volto caro a Rai1, ovvero Milly Carlucci. La collega ed amica di Mara sarà presente in studio per chiacchierare con lei ed anticipare qualcosa in più rispetto ai prossimi impegni professionali che ha vedranno coinvolta, dalla nuova edizione di Ballando con le Stelle a Il cantante Mascherato.

DOMENICA IN: GLI OSPITI DI MARA VENIER DI OGGI 21 GIUGNO

Nel corso della puntata di oggi di Domenica In, la prima dell’estate 2020 appena iniziata, ci sarà da divertirsi anche grazie all’angolo musicale. Ospite della nuova puntata il vincitore del Festival di Sanremo 2017, Francesco Gabbani. L’artista coglierà l’occasione per presentare il suo ultimo singolo dal titolo “Il sudore ci appiccica”. Torna a raccontarsi anche Giovanna Ralli, l’attrice 85enne che proseguirà nel suo racconto del grande Alberto Sordi, tra ricordi e aneddoti, ripercorrendo così le tappe salienti della sua carriera cinematografica. In collegamento dal Foro Italico di Roma interverrà nel corso della puntata di Domenica In anche il grande Gianni Rivera che ricorderà la “partita del secolo” e quel gol memorabile che contribuì a far vincere alla Nazionale di calcio italiana il Mondiale del 1970. Tra i graditi ritorni, seppur in collegamento, quello di Stefano De Martino. Il ballerino e conduttore, dagli studi Rai di Napoli sarà insieme agli altri colleghi di Made in Sud e farà una nuova “sorpresa” a Mara Venier. Infine, spazio all’informazione relativa alla Fase 3 dell’emergenza Coronavirus. Conosceremo in diretta i nuovi dati sulla diffusione del contagio nel nostro Paese e non solo grazie al contributo del professor Fabrizio Pregliasco, il noto virologo nonché Direttore Sanitario dell’IRCCS di Milano.



