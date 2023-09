Domenica in, é rivoluzione nel cast/ Mara Venier dice addio: chi la sostituisce?

Mara Venier abdica in favore di Barbara D’Urso: la svolta a Domenica in

Il 17 settembre 2023 ha il via l’ultima edizione di Domenica in condotta da Mara Venier, o almeno questo é il flash spoiler last minute. In occasione della conferenza stampa sul rinnovo di Domenica in, la zia d’Italia ha palesato di essere vicina all’addio al programma che l’ha resa celebre di Domenica in, preannunciando quindi il possibile ritiro dalla TV in favore di una o un erede. E tra i più quotati volti TV candidati alla sostituzione va considerata Barbara D’Urso. “Sarebbe giusto alla mia età, voglio godermi l’amore di mio marito Nicola”, fa sapere Mara Venier, rispetto al preannunciato addio.

Le altre anticipazioni di Domenica in

Poi, si passa all’anticipazione della prima puntata di Domenica in 2023, della quota ospiti/special guest. Per quanto riguarda l’attualità, domenica 17 settembre e nello studio Rai di Domenica in, format in onda in chiaro tv su Rai uno e in streaming online su Raiplay, ci sarà Daniela Di Maggio mamma di Giovanbattista Cutolo. Per lo spettacolo invece vi saranno i The Kolors, Matteo Bocelli, Carlo e Matteo Garrone con i protagonisti di ‘Io Capitano’, e così si preannuncia l’occasione per aprire uno slot sulla questione dei ultimi sbarchi di migranti a Lampedusa.

E a margine della conferenza, incalzata sui quesiti di Superguida Tv Mara Venier non nasconde, poi, di aver invitato tra gli ospiti a Domenica in anche la sua papabile erede alla conduzione in casa Rai, Barbara D’Urso. La conduttrice napoletana ha un contratto in scadenza con Mediaset, sulle cui reti TV e streaming é stata sostituita da Myrta Merlino al timone del programma storico da lei condotto per 15 anni, Pomeriggio 5. Mara Venier non disegnerebbe affatto l’idea di abdicare in favore dell’erede Barbara D’Urso, al timone di Domenica in: “Ho invitato Barbara, il suo contratto scade a dicembre è probabile, spero che lei accetti il mio invito. Mi piacerebbe molto, da gennaio credo che lei potrebbe anche venire. È già stata invitata”, fa sapere quindi, Zia Mara Venier .

E non mancano dichiarazioni neanche su Giorgia Meloni, che Mara Venier non puó invitare nello studio TV di Domenica in per un veto posto ai vertici di casa Rai, che non le concede interviste ai politici: “Mi piacerebbe farle una bella intervista”, ammette la Venier, “da donna a donna”.

