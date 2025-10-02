Gli ascolti di Domenica In sono un flop e la conduzione corale è a rischio? Il direttore Rai rompe il silenzio.

Gli ascolti di Domenica In che, per il cinquantesimo anniversario ha una conduzione corale composta da Mara Venier, Teo Mammucari, Enzo Miccio e Tommaso Cerno, preoccupano i vertici della Rai? L’esordio della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi è stato segnato dalla vittoria del talent show di canale 5 e dal crollo degli ascolti della trasmissione di Raiuno. Nelle prossime settimane, potrebbe esserci un cambiamento: nella scorsa puntata, ad esempio, il tempo dedicato al gioco di Teo Mammuccari è stato drasticamente ridotto e, nelle prossime settimane, potrebbe cambiare ancora qualcosa.

Tuttavia, a difendere gli ascolti di Domenica In è il direttore Rai Angelo Mellone: “È impossibile giudicare un programma da due puntate, andate in onda in condizioni particolari, la prima era una domenica caldissima e l’altra è andata in sovrapposizione alla vittoria dei campionati del mondo di pallavolo maschile, e quando ha cominciato credo fosse intorno al 35%. Per ora si tratta di due puntate ‘episodio’, che fanno storia a sé“.

Cambiamenti a Domenica In? La verità del direttore Rai

Il direttore del DayTime Rai Angelo Mellone, come riporta Biccy, oltre a commentare gli ascolti di Domenica In ha anche parlato degli eventuali cambiamenti che potrebbe subire la trasmissione qualora gli ascolti dovessero continuare a non convincere.

“L’anima e l’asse portante della trasmissione è e resta Mara Venier, nessuno aveva mai pensato il contrario. Gli innesti sono stati voluti dalla conduttrice e concordati dalla produzione. Ciascuno di loro è andato costruendosi un suo spazio all’interno del programma, A differenza dei format, i programmi contenitore possono essere man mano modificati, cambiati, rimodulati, ma le prime due puntate non possono essere oggetto di valutazione comparativa. Fra quattro o cinque puntate sarei più in grado di fare una valutazione“, ha detto.

