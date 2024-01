Domenica In, frecciata di Luca Barbareschi a Fabio Fazio?/ “Noi non abbiamo il Papa ma lo Spirito Santo””

Luca Barbareschi lancia una frecciata a Fabio Fazio? “Altri hanno il Papa noi lo Spirito Santo”

Nella puntata di oggi di Domenica In, 14 gennaio 2024, è stato ospite Luca Barbareschi. L’attore, regista e produttore da un po’ di tempo manca dal piccolo schermo e questa sera torna su Rai3 con un nuovo programma dal titolo In barba a tutto. La serata della domenica televisiva però è molto complessa e tra i vari programmi va in onda anche Fabio Fazio con Che tempo che fa e per questo le parole pronunciate da Luca Barbareschi a Domenica In sembrano proprio una frecciata a Fabio Fazio e Che tempo che fa.

Nel dettaglio, Luca Barbareschi parlando del suo nuovo programma a Domenica In ha spiegato quali saranno gli ospiti: “Finalmente abbiamo un nostro programma per sei puntate abbiamo un ospite fisso pazzesco.” Alla domanda su chi sia di Mara Venier ha spiegato: “Lo Spirito Santo, alcuni hanno il Papa noi invece facciamo una trasmissione aspirazionale, ironica con la quale la gente dopo una certa ora può rasserenarsi.” Ed il riferimento è ovvio perché proprio questa sera a Che tempo che fa ci sarà ospite proprio Papa Francesco. Dunque, Luca Barbareschi ha lanciato una frecciata a Fabio Fazio?

Luca Barbareschi questa sera andrà in onda con il suo nuovo programma In barba tutto a partire dalle 23.15 su Rai3. Non ci sarà il Papa, il conduttore a Domenica In ha ammesso ironico che si affidano allo Spirito Santo visto che non possono vantare grandissimi nomi ed in seguito a Mara Venier ha confessato che comunque ospiterà due nomi di tutta importanza. Interveranno infatti l’attrice Serena Rossi, volto noto e amato di tante fiction Rai come La Sposa e Mina Settembre e Vera Gemma, figlia del grande Giuliano, attrice e regista attualmente al centro del gossip per la sua presunta storia con Gue Pequeno.

Spazio infine a Domenica In ha avuto una gaffe di Mara Venier. Luca Barbareschi ha valuto mandare un saluto ad un suo amico Andrea Garlin e la conduttrice, ignara, gli ha chiesto chi fosse e soprattutto se fosse vivo: “Ma chi è? È morto” “Andrea tocca ferro” è stata la risposta pronta ed ironica del conduttore.











