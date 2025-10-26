Imprevisto per Enzo Miccio a Domenica In: annuncia un balletto omaggio per Anna Oxa ma qualcosa non funziona…
Piccolo ‘incidente’ in diretta durante la puntata odierna di Domenica In; fortunatamente nulla di grave, anzi, un siparietto piuttosto divertente tra Mara Venier ed Enzo Miccio con la conduttrice che non è riuscita a trattenere il divertimento per l’imprevisto durante il blocco dedicato ad Anna Oxa e alle sue gesta tra musica, spettacolo e moda. Tutta colpa di una base musicale non partita e, a quanto è sembrato, di un balletto non pronto nel momento giusto.
Enzo Miccio, nel corso della puntata odierna di Domenica In, ha omaggiato Anna Oxa e per l’occasione era stato organizzato un balletto sulle note di una delle sue canzoni più iconiche. Peccato però che, quando annunciato, il corpo di ballo era tutt’altro che pronto: iniziano qui i primi sorrisi di Mara Venier che, rendendosi conto della piccola gaffe, consiglia di vedere prima una clip per dare il tempo di ovviare all’assenza dei ballerini.
Problema risolto? Tutt’altro, dopo la clip per Anna Oxa e ulteriori aneddoti raccontati da Enzo Miccio, l’inquadratura si blocca sul corpo di ballo ma tutto resta fermo e immobile. La musica non parte, i ballerini come manichini fermi attendono il via; ma nulla. “Ma dov’è il balletto”, Mara Venier non trattiene ancora le risate per quella gaffe piuttosto divertente e con Enzo Miccio che riprende la parola per colmare quel vuoto imprevisto. Alla fine la performance è partita ma nel momento dei saluti finali la conduttrice di Domenica In non poteva che chiudere con una battuta su quel momento: “C’è un altro balletto adesso?”, ed Enzo Miccio rincara: “No, non c’è! Niente balletto, balliamo noi!”.