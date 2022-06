Domenica In, Il meglio: 26 giugno/ Le interviste più belle, Venier pronta a tornare

Il meglio di Domenica In con Mara Venier, la terza puntata

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 26 giugno 2022, andrà nuovamente in onda Il meglio di Domenica in con Mara Venier. Si tratta dello speciale della passata stagione dello storico contenitore domenicale di Rai1, il quale dopo l’enorme successo dell’ultima edizione ripropone fino al 10 luglio prossimo le interviste più interessanti andate in onda nei mesi scorsi.

Cinque in tutto gli appuntamenti con Il meglio di Domenica In, in parte dalle ore 14.00 su Rai1. Come nelle precedenti puntate, anche questa volta subito in apertura Mara Venier anticiperà gli ospiti protagonista del pomeriggio. Di ciascuno sarà riproposta la propria intervista concessa alla padrona di casa. Si tratta quasi sempre di personaggi del mondo dello spettacolo, dal cinema alla tv passando per la musica. In quest’ultimo caso non mancheranno le esibizioni dei vari artisti che proporranno al pubblico di Domenica In i loro successi o le ultime novità. La puntata dedicata a “Il meglio di” sarà più corta rispetto al tradizionale appuntamento in diretta con Domenica In poichè durerà solo fino alle 16.20 circa. Successivamente il testimone passerà alla replica dello show “20 anni che siamo italiani”.

Il meglio di Domenica In in attesa della nuova edizione

Il meglio di Domenica In in onda in questi giorni festivi d’estate servirà ad accorciare le distanze dalla prossima edizione del programma storico di Rai1 che vedrà Mara Venier al timone per la quinta stagione consecutiva. Si tratterà per lei della 14esima conduzione che andrà a superare il record ad oggi detenuto da Pippo Baudo. Anche la passata edizione ha contribuito a segnare un vero successo per ‘zia’ Mara che proprio ieri sera è tornata su Rai1 in occasione del programma Un voce per Padre Pio.

Volto ormai insostituibile della prima rete pubblica, Mara Venier proprio di recente ha rilasciato un’intervista a TvBlog.it nella quale ha parlato proprio del grande successo di Domenica In: “Che avevo imboccato la strada giusta l’avevo già capito negli anni precedenti del programma. Ho sentito subito un grande affetto da parte del pubblico verso il programma e verso di me”, ha commentato. Ed ha svelato il momento più importante: “Forse il momento che ho amato di più è stato quando ho deciso di affrontare il tema della guerra in Ucraina dopo la pandemia”.

